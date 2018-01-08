Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Taşerona kadro, KİK’i işsiz bırakacak

Taşerona kadro, KİK’i işsiz bırakacak

Hacer BOYACIOĞLU/ANKARA
08.01.2018 - 21:52 | Son Güncelleme:

KAMUDA hizmet alımı ihaleleriyle taşeron çalıştırılmasına son verilmesi, en çok Kamu İhale Kurulu’nu (KİK) etkileyecek.

Yapılan değişikliklerle, inceleme kapsamı daralan kurulun, en çok inceleme yaptığı ihalelerin başında yemek, güvenlik, temizlik hizmet alım ihaleleri bulunuyordu. 2017 yılının ilk 6 aylık  verilerine göre kurul toplam 2 bin 65 ihaleyi inceledi ve karar aldı. Bu kapsamda inceleme yaptığı ihalelerin 1152 tanesi hizmet alımı olurken, 635 tanesi yapım işi, 278 tanesi de mal alımı kapsamında oldu. Yani hizmet alımı kapsamında incelenen ihaleler, kurulun iş yükünün yüzde 50’sinden fazlasını oluşturdu. Yeni dönemde ise bu ihaleler yapılmayacak, dolayısıyla kurulun incelediği ihale sayısı da ciddi anlamda düşecek. Kurulun son toplantılarına da bu durum yansıdı. Hizmet alımı yöntemiyle personel çalıştırma işleriyle ilgili yapılan şikayetler, ihaleler iptal olduğu için reddedildi. Reddedilme kararlarında, KHK ile taşeronla ilgili yeni düzenleme yer aldı.

Etiketler: KİK , taşeron , gazetehaberleri
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri