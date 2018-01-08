Taşerona kadro, KİK’i işsiz bırakacak

Yapılan değişikliklerle, inceleme kapsamı daralan kurulun, en çok inceleme yaptığı ihalelerin başında yemek, güvenlik, temizlik hizmet alım ihaleleri bulunuyordu. 2017 yılının ilk 6 aylık verilerine göre kurul toplam 2 bin 65 ihaleyi inceledi ve karar aldı. Bu kapsamda inceleme yaptığı ihalelerin 1152 tanesi hizmet alımı olurken, 635 tanesi yapım işi, 278 tanesi de mal alımı kapsamında oldu. Yani hizmet alımı kapsamında incelenen ihaleler, kurulun iş yükünün yüzde 50’sinden fazlasını oluşturdu. Yeni dönemde ise bu ihaleler yapılmayacak, dolayısıyla kurulun incelediği ihale sayısı da ciddi anlamda düşecek. Kurulun son toplantılarına da bu durum yansıdı. Hizmet alımı yöntemiyle personel çalıştırma işleriyle ilgili yapılan şikayetler, ihaleler iptal olduğu için reddedildi. Reddedilme kararlarında, KHK ile taşeronla ilgili yeni düzenleme yer aldı.