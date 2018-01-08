Taşerona kadro, KİK’i işsiz bırakacak

2017 yılının ilk 6 aylık kamu ihaleleri istatistikleri de, bu durumu rakamlarla ortaya koyuyor. Buna göre, kurul 2017 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam 2 bin 65

ihaleyi inceledi ve karar aldı. Bu kapsamda inceleme yaptığı ihalelerin bin 152 tanesi hizmet alımı olurken, 635 tanesi yapım işi, 278 tanesi de mal alımı kapsamında oldu. Bir başka deyişle kurulun hizmet alımı kapsamında incelediği ihaleler, kurulun iş yükünün yüzde 50’den fazlasını oluşturdu.

Yeni dönemde ise bu ihaleler yapılmayacak, dolayısıyla kurulun inceleme yaptığı ihale sayısı da ciddi anlamda düşecek. Kurulun son toplantılarına da bu durum yansımaya başladı. Hizmet alımı yöntemiyle personel çalıştırma işleriyle ilgili yapılan şikayetler, ihaleler otomatikman iptal olduğu için reddedildi. Reddedilme kararlarında, 696 sayılı kanun hükmünde kararname ile taşeron ihaleleriyle ilgili yeni düzenleme yapıldığına, bu nedenle de ihalelerle ilgili karar verilmesine yer olmadığına dikkat çekildi.

2002 yılında yürürlüğe geran kanunla kurulan Kamu İhale Kurulu, başlangıçta tüm kamu ihalelerini incelemek ve gelen şikayetlerini değerlendirmekle yükümlü tutulmuştu. Ancak geçen yıllar içinde yapılan 160’dan fazla yasal değişiklikle, Kamu İhale Kurulu’nun inceleme yetkisi daraltıldı.

Kurula sadece kendisine gelen şikayetler kapsamında inceleme yapması yetkisi verilirken, itiraz süresi daraltıldı. Ayrıca ihalelere itiraz yapabileceklerin kapsamı daraltıldı, ihaleye itirazda bulunabilmek için gerekli olan ücret de artırıldı. Aynı değişiklikler kapsamında Kamu İhale Yasası’nın dışında, bir başka deyişle istisna kapsamında yapılabilecek ihalelerin kapsamı da genişletildi. Şu anda Kamu İhale Yasası’ndaki istisna maddesi, 20 ayrı fıkradan oluşuyor.