Taşerona kadro için son durum!

Taşeron işçilere kadro konusunda vatandaşların sorgulamaları devam ediyor. Uzun süredir gündemde olan ve çözümü için yapılacak açıklamaları merakla bekleyen işçiler, taşerona kadro için yayımlanan son haberleri ilgiyle takip ediyor. İşte, en ajanslara düşen en doğru ve yalın taşeron işçilere kadro haberleri

BAŞBAKANIN TAŞERON AÇIKLAMASI

Eylül ayının son günlerinde Taşerona kadro konusunda bir televizyon programında sorulara yanıt veren Başbakan Binali Yıldırım, bu hakkı elde etmek için bekleyen vatandaşların endişe etmemesini söyledi. Taşeron işçilere kadro konusunda iki bakanlık ve Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı'nın beraber çalışma yürüttüklerini ifade eden Yıldırım, çalışmaların yıl sonunda bir karara bağlanacağını ifade etti. İşte, Taşerona kadro konusunda yapılan açıklamalar ve detayları

İşte Başbakan Binali Yıldırım'ın iki önemli konu hakkında yaptığı o açıklama;

"Taşeronlarla ilgili konuyu en geç bu yılın sonunda bir karara bağlamış olacağız. Taşeron statüsünde çalışan vatandaşlarımız endişe etmesin. Onların çalışmasını teminat altına alacak ve sürekliliğini sağlayacak bir model üzerinde büyük ölçüde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı çalıştılar. Devletle bağları kurulacak bir şekilde çalışmalarına devam edecekler.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANINDAN YIL SONU AÇIKLAMASI

Ekim ayının sonlarına doğru ajanslara düşen habere göre; Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile TESK Başkanı Bendevi Palandöken’in de katıldığı görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Yıldırım, “Tabii ki Türk-iş’e gelip taşeron konusu konuşmamak olmaz. Konu için hükümet olarak uzun süreden beri bakanlığımız maliye bakanlığımız ve diğer ilgili bakanlarımız bir çalkışma yürütüyorlar. Muhakkak bu meseleyi gündemden çıkaracağız ve çalışanlarımızı kamuda taşeron olarak çalışanların statülerini bir kalıcı esasa bağlayacağız. Çalışmalar çeşitli alternatifler dikkate alınarak tamamlanmak üzere. Buradaki son tarihimiz bu yıl çıkmadan bu işe noktayı koymak. Bu yönde de çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda bakanlar kuruluna gerecek, ekonomi koordinasyon kurulunda görüşülecek, varılan sonuç kamuoyuyla paylaşılacak” dedi.

MEMUR-SEN: TAŞERONLA BİRLİKTE SÖZLEŞMELİ PERSONEL DE KADROYA GEÇİRİLMELİ

Memur-Sen 7 Kasım tarihinde ajanslara düşen açıklamasında, taşeron çalışanların kadroya geçirilmesi yönündeki çalışmalarında sona gelen hükümete, "4/B ve 4/C’li personel de kadroya geçirilsin" çağrısında bulundu.

Memur-Sen Konfederasyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yazdığı yazıda, "4/B ve 4/C’li personel de taşeron çalışanlarla birlikte eş zamanlı olarak kadroya geçirilmeli" çağrısında bulundu. Memur-Sen tarafından Bakanlığa iletilen yazıda, kamu personel sisteminin ve kamu personeline ilişkin mevzuatın bütünüyle dışında olan taşeron işçilerin sürekli istihdamına imkan sağlayacak düzenlemenin gündeme geldiği bu süreçte, kamu personel sistemi ve mevzuatıyla ilişkisi tartışmasız olan 4/B ve 4/C statüsündeki kamu görevlileri ile KİT’ler bünyesinde görev yapan ve memurlar tarafından yürütülen hizmetleri gören kamu işçilerinin kadroyla, sürekli istihdamla buluşturulmasının gerekliliği vurgulandı.

Yazıda, "3.Dönem Toplu Sözleşmesi’nin kapsamında yer verilen ve Kamu İşveren Heyeti Başkanın da imzasının bulunduğu 4/C ve 4/B kapsamındaki personelin, KİT’lerde görev yapan işçi statüsündeki personelin kadrolu istihdamla ilişkilendirilmesi noktasında siyasi iradenin açık, kesin ve gerçekleştirmeye talip olduğu hüküm ve vaat konumundadır" ifadeleri yer aldı.

Taşeron işçilerinin kadroya geçirilmesine ilişkin her türlü süreci desteklediklerinin altını çizen Memur-Sen, "Kamu personel sistemi içerisinde yer alan ve fiilen de kamu hizmeti sunmakta olan 164 bine yakın sözleşmeli personel ile 20 bini aşkın 4/C kapsamındaki geçici personel olmak üzere 185 bine yakın kamu görevlisinin kadrolu ve güvenceli istihdamla ilişkilendirmesinin de taşeron işçilerle ilgili düzenlemeyle birlikte gerçekleşmesi ve sonuca bağlanması uygun olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Hükümet, geçtiğimiz günlerde taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi yönündeki çalışmalarında sona gelindiğini açıkladı.