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    Taşerona kadro başvurusu için son gün ne zaman? Kadro başvuru şartları neler?

    Hürriyet Haber
    08.01.2018 - 16:55 | Son Güncelleme:

    Taşerona kadro başvuruları için süreç devam ediyor. Kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçilerin gerekli belgeleri belirtilen tarihler arasında tamamlaması gerekiyor. Peki taşerona kadro başvurusu için son gün ne zaman, kadro başvuru şartları neler?

    Kamu ve belediyelerde çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili başvuru süreci 2018’in ilk haftasında başladı. Yeni düzenlemeye göre, kamuya alınacaklarda istenen genel şartlara “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” şartı eklendi. Başvurunun ardından süreç, "tespit komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanı", "ilana itirazlar", "itirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanı", "sınavın gerçekleştirilmesi", "sınav kuruluna itiraz", "itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanı" şeklinde devam edecek. Hak sahipleri 2 Nisan geçmeden topluca işçi kadrolarına geçirilecek. Peki taşerona kadroda son gün ne zaman? Başvuru şartları neler?

    Taşeron işçiler, kadroya geçmek için 2 Ocak 2018'den başlamak üzere 10 gün içinde ilgili kuruma başvuruda bulunacak. Taşeron işçileri için kadroya başvuru tarihleri 2 Ocak- 11 Ocak 2018 günleri arasında yapılabilecek.

    TAŞERONA KADRO ŞARTLARI

    *Sürekli işçi kadrosuna geçen işçilerimizde yaş sınırı ve eğitim şartı aranmayacak.
    *Özel sözleşmeli olmayacak, bir yıllık, üç yıllık, beş yıllık olmayacak, bu işçiler sürekli işçi kadrosuna geçecek.
    *3 aşamalı sınav: Kadroya geçişte memur olabilme şartları aranacak. Başvuranlar yazılı, sözlü ya da uygulamalı sınava alınacak. Yapılacak sınav eleme amaçlı değil, işçilerin alanları ile ilgili olacak.

    TAŞERONA KADRO BAŞVURUSUNDA GEREKLİ EVRAKLAR

    Taşerona kadro başvurularında;
    -5 adet vesikalık fotoğraf,
    -emekli ya da yaşlılık aylığı almadığına dair belge,
    -sicil belgesi,
    -başvuru sahibinin eklemek istediği belgeler sertifikalar,
    -öğrenim durumu,
    -en son çalıştığı nitelik evrakları istenmektedir.

    Yukarıda belirtilmiş olan gerekli evrakları tamamlayarak kadro alacak işçiler başvurularını 11 Ocak 2018 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir.

    BAŞVURU SÜRECİNDE BÜYÜK DESTEK – ÇAĞRI MERKEZİ KOLAYLIĞI

    Hak-İş Konfederasyonunca, kamudaki taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinde, işçilerin aklına takılan soruları cevaplandırmak amacıyla çağrı merkezi kuruldu.

    Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, çağrı merkezinin Genel Başkan Mahmut Arslan'ın talimatıyla kurulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:
    "Çağrı merkezinde hukukçulardan oluşan uzman ekibimiz, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile getirilen düzenlemelerle ilgili işçilerin sorularını yanıtlayıp, olası bilgi kirliliğine engel olmaya çalışıyor.

    Uygulama kapsamında hukukçularımız, hafta içi 08.30-24.00 saatleri arasında 0 312 417 80 02 ve 0 312 418 48 72 numaralı telefonlardan çalışanların sorularını yanıtlayarak doğru bilgileri paylaşıyor."

     

    Etiketler: taşerona kadro son gün , taşerona kadro başvuru
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