Taşerona 52 günlük ikramiye ne zaman verilecek? Resmi Gazete bilgisi

Taşeron işçilere 52 günlük ikramiye hakkında detaylar araştırılmaya devam ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun açıkladığı taşeron işçilere 52 günlük ikramiye hususu, kadro başvurusunda bulunan birçok kişinin merak ettiği konu oldu. Peki, normal şartlar altında her yıl işçilere dağıtılan tediye, 52 günlük ikramiye olarak bu yıl taşeron işçilere ne zaman dağıtılacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

52 GÜNLÜK İKRAMİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

52 günlük tediye ödemeleri 24 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, 26 Ocak, 8 Haziran ve 24 Aralık tarihlerinde yapılacak. Fakat bu ödemelerin henüz statüleri belli olmadığı için taşeron işçileri kapsayıp kapsamadığı bilinmiyor.

52 GÜNLÜK İKRAMİYE NEDİR?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir. İkramiye yeraltında çalışan işçiler için ek olarak bir ikramiye daha eklenir. Bakanlar kurulu kararı ile senede 4 adet olmak üzere bir ilave tediye eklenebilir. Yılda 13 er günlük olmak üzere 4 parça şeklinde ödenir toplamda 52 gün üzerinden ikramiye gerçekleşir, bu sayı yeraltı işçileri için 1 adet ilave tediye eklenir.