Taşeron sendikalı

SENDİKALI istatistiklerine taşeron çalışanlar damgasını vurdu. Taşeron çalışanların örgütlendiği Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası üye sayısını 50 bin artırdı. Hizmet-İş aynı zamanda Türkiye’nin en büyük sendikası da oldu.

TÜRK-İŞ’İN ÜYESİ 925 BİN

Ocak ayı dönemine ilişkin olarak yayımlanan işçi sendikaları istatistiklere göre, toplam sendikalı işçi sayısı geçen yılın temmuz ayına göre arttı. Temmuz ayı itibariyle 1 milyon 623 bin 638 olan sendikalı işçi sayısı bu yılın ocak ayı itibariyle 1 milyon 714 bin 397’ye çıktı. Ancak sendikalı işçi sayısı tüm işçilerin yalnızsa yüzde 12.38’i olabildi. Türk-İş’in üye sayısı 907 bin 328’den, 925 bin 39’a kadar yükseldi. Hak-İş ise, ise üye sayısını 70 bin artırdı. Hak-İş’e bağlı üye sayısı 544 bin 566’dan 615 bin 301’e çıktı. DİSK’in üye sayısındaki artış ise 4 binle sınırlı geldi. Geçen yılın temmuz ayında 145 bin 988 olan DİSK’in üye sayısı, bu yıl itibariyle 149 bin 187 oldu. Sendikalarda ise, en dikkat çekici değişiklik genel işler iş kolunda oldu. Burada Türk-İş’e bağlı Belediye-İş üye sayısını 57 binden 63 bine çıkarırken, Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş’in üye sayısı 206 binden 251 bine kadar çıktı. DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası’nın üye sayısı ise geçen yıl 64 bin 883 iken, bu yıl 66 bin 861 oldu.

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan da, Hak-İş’in üye sayısında yaşanan artışa dikkat çekerek bunun için uzun yıllardır çaba gösterdiklerini söyledi. Arslan, “Hak-İş olarak, yürüttüğümüz yaygın ve etkin örgütlenme çalışmamızın neticesinde elde ettiğimiz bu başarıyı son derece önemli buluyoruz” dedi.