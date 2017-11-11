Taşeron işçiye kadro haberlerinde son gelişmeler

Taşeron işçiye kadro konusunda detayları sorgulayan vatandaşlar, resmi mercilerden gelen açıklamalara kilitlendi. Taşeron işçilere kadro konusunda en son ve en güncel haber Hak-İş sendikasından geldi. İşte, taşeron işçilere kadro haberleri hakkında detaylı bilgiler

HAK-İŞ: TAŞERON SİSTEMİNİN HANGİ SORUNLARA MUHATAP OLDUĞUNUN FARKINDAYIZ

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan 11 Kasım tarihinde yapmış olduğu açıklamada, "Biz iyi niyetliyiz. Biz üzüm yemek istiyoruz, derdimiz o. Bu taşeron gerçeğini en iyi bilenlerdeniz. Yaşananları, mali portesini, ülkenin ekonomisindeki karşılığını biliyoruz, taşeron sisteminin hangi sorunlarla muhatap olduğunun farkındayız." dedi.



Arslan, Hizmet-İş Malatya Şubesi'nin 7. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, sendikalarının önemli bir sayısal çoğunluğu bulunduğunu belirtti.

Türkiye'nin en büyük ikinci konfederasyonu olduklarını ancak bu sayıların kendilerine yeterli gelmediğini dile getiren Arslan, asla vazgeçmeyeceklerini, bütün olumsuzluklara rağmen çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.



Arslan, "En büyük sorunlarımızdan biri bugün taşeron meselesidir. Biz taşeron mevzusunda da ilk günkü gibi aynı yerde duruyoruz. Hükümetimize açık net ifadelerimiz oldu. Maliye Bakanlığının daha önce yaptığı çalışmayla, geçtiğimiz günlerde yine medyada servis edilerek önümüze getirilen Özel Sözleşmeli Personel çözümünü asla kabul etmiyoruz." diye konuştu.



Gündeme getirilen uygulamaya baştan beri karşı çıktıklarını kaydeden Arslan, bunun hayata geçirilmemesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Hükumetin henüz böyle bir taslağı ortaya koymadığını da anımsatan Arslan, şöyle devam etti:



"Biz iyi niyetliyiz. Biz üzüm yemek istiyoruz, derdimiz o. Bu taşeron gerçeğini en iyi bilenlerdeniz. Yaşananları, mali portesini, ülkenin ekonomisindeki karşılığını biliyoruz, taşeron sisteminin hangi sorunlarla muhatap olduğunun farkındayız. O zaman geliniz artık bu sistemi sürdüremiyorsak gelin öyle bir sistem ortaya koyalım ki sürdürülebilir olsun. Biz objektif bakıyoruz. O yüzden hükümetimize buradan sesleniyorum. Taşeron konusunu bizimle beraber konuşun. Bizi dinleyin, taleplerimizi dikkate alın ve o doğrultuda bir çözümü hep birlikte bulalım."

DİSK'TEN TAŞERON AÇIKLAMASI

Eskişehir’in taşeron işçileri, ayrımsız ve koşulsuz kadro istemi nedeniyle 11 Kasım 2017 Cumartesi günü yapacakları kitlesel basın açıklaması yapacak.



DİSK Genel İş Eskişehir Şube Başkanı Günay Ayaz, kitlesel basın açıklamasına tüm taşeron işçilerine katılma çağrısında bulundu. Hükümetin taşeron işçilerinin sorunun çözümü için komisyon oluşturulduğunu ve 3 statü üzerinde çalışıldığını belirten DİSK Genel İş Şube Başkanı Günay Ayaz, “Düşünülen statülerden bir tanesinin 5/E gibi bir statü. Bu da işçi arkadaşların ne işçi ne de memur oldukları belirsiz olacak. Diğer tarafta da toplu sözleşme gibi pazarlık olacak. Toplu sözleşmenin tamamen ortadan kalkacağı, sosyal hakların olmayacağı bir statü. Sözleşmeli işçi için 3-5 yıllık bir sözleşme düşünülüyor. Devletin taşeron şirketi kurulacağı söyleniyor. Burada da güvencesiz bir çalışma olacak. Yani geçici işçi çalıştırılacak. İşçi arkadaşlarımızın beklentisi komisyonda düşünülen bu statüler içinde yok. Arkadaşlarımızın beklentileri işçiyse işçi, memursa memur, Devlet güvenceli iş istiyorlar” dedi.



Genel İş Sendikası olarak işçilerin artık seyirci değil sahaya çıkmalarını istediklerini kaydeden Günay Ayaz şunları söyledi:



“Bu sürece müdahale olmak istiyoruz. Seyirci kalırsan bunların istediklerini ve işçinin memnun olmayacağı bir sistem çıkarırlar. Şimdiden tepki gösterip ne istediğimizi anlatmamız lazım. İş güvenceli, insanca yaşam koşullarının oluşacağı bir çalışma ortamı istiyoruz. Toplu sözleşmeli sendikalı bir sistem istiyoruz. Adalar'da 15.30'da toplanıp 16.00'da basın açıklamasını yapacağız. Eskişehir'de çalışan tüm taşeron işçileri aileleri ile gelmelerini istiyoruz.”



"Taşeron Kaldırılsın, Koşulsuz, ayrımsız kadro için buluşuyoruz" başlıkla eyleme DİSK/Genel-iş Genel Başkanı Remzi Çalışkan ve genel yönetim kurulu üyeleri de katılacak.

TAŞERON, 'İŞÇİ' SINIFINDA YER ALSIN

Kasım ayının ikinci haftasında Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, "Elbetteki işçinin devlet güvencesine alınması olumlu ama biz statüyü çoğaltmayalım diyoruz. 2 statü olsun; biri işçi, diğeri de memur olsun." dedi.



Türkiye Yol-İş Sendikası Genel Başkanı da olan Ağar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taşeron işçilere kadro verilmesine yönelik çalışmalarda sona aşamaya gelindiğini öğrendiklerini belirterek, taşeron meselesini Türkiye'nin gündemine kendilerinin getirdiğini söyledi.



Yol-İş Sendikası olarak 2010 yılında Karayolları'nda 10 bin işçinin kadroya alınmasını sağladıklarını ifade eden Ağar, "Türkiye'de 4A, 4B, 4C ve sözleşmeliler var. Bu hoş bir şey değil. Bir odada 5 ayrı statüde çalışan insanlarımız var. Bu 6'ncısı olacak. Taşeronda çalışan arkadaşlarımız devlet güvencesine alınacaksa işçi statüsünde alınsın. İşçilik yapan işçi statüsüne girsin, memurluk yapan da memurluk statüsüne girsin. Geçmiş yıllarda ülkemizde işçi ve memur vardı. Şimdi aynı odada 5-6 farklı statüde çalışan insan var. Sonuçta bunların hepsinin parası devlet tarafından ödeniyor." diye konuştu.



Ağar, ilgili düzenlemede işçilerin hangi statüde kadroya alınacağının kendilerine henüz bildirilmediğini dile getirerek, 4E ve memur sendikasına tabi olacaklarına yönelik kendilerine net olmayan bilgiler geldiğini kaydetti.



"İşçi işçidir, memur da memurdur." diyen Ağar, "Değişik, değişik sistemlerin konulmasının bu ülkeye faydası yok. İnsanlara da yazık. Bir odada ayrı ayrı ücret alıyorsak ayrı ayrı statümüz varsa bu iş barışını bozar. Eşit iş, eşit ücret ilkesi var. Bu anayasada var, bunu uygulayamıyoruz ama en azından 2 statümüz olsa işçi ve memur şeklinde biri işçi, diğeri memur olur. İşçi işçiliğini bilir, memur da memurluğunu bilir ama şimdi 5-6 sistem herkes ne olduğunu bilmez hale geldi." ifadelerini kullandı.



Ağar, taşeron işçilere kadro verilmesine yönelik çalışmaları olumlu karşıladıklarını aktararak, "Elbetteki işçinin devlet güvencesine alınması olumlu ama biz statüyü çoğaltmayalım diyoruz. 2 statü olsun; biri işçi, diğeri de memur olsun. Elbette ne şekilde olursa olsun taşeronda çalışmaktansa devlet güvencesi altına alınmak hoş bir şey. Bunu her zaman söylüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

BAŞBAKANIN TAŞERON AÇIKLAMASI

Eylül ayının son günlerinde Taşerona kadro konusunda bir televizyon programında sorulara yanıt veren Başbakan Binali Yıldırım, bu hakkı elde etmek için bekleyen vatandaşların endişe etmemesini söyledi. Taşeron işçilere kadro konusunda iki bakanlık ve Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı'nın beraber çalışma yürüttüklerini ifade eden Yıldırım, çalışmaların yıl sonunda bir karara bağlanacağını ifade etti. İşte, Taşerona kadro konusunda yapılan açıklamalar ve detayları

İşte Başbakan Binali Yıldırım'ın iki önemli konu hakkında yaptığı o açıklama;

"Taşeronlarla ilgili konuyu en geç bu yılın sonunda bir karara bağlamış olacağız. Taşeron statüsünde çalışan vatandaşlarımız endişe etmesin. Onların çalışmasını teminat altına alacak ve sürekliliğini sağlayacak bir model üzerinde büyük ölçüde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı çalıştılar. Devletle bağları kurulacak bir şekilde çalışmalarına devam edecekler.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANINDAN YIL SONU AÇIKLAMASI

Ekim ayının sonlarına doğru ajanslara düşen habere göre; Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile TESK Başkanı Bendevi Palandöken’in de katıldığı görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Yıldırım, “Tabii ki Türk-iş’e gelip taşeron konusu konuşmamak olmaz. Konu için hükümet olarak uzun süreden beri bakanlığımız maliye bakanlığımız ve diğer ilgili bakanlarımız bir çalkışma yürütüyorlar. Muhakkak bu meseleyi gündemden çıkaracağız ve çalışanlarımızı kamuda taşeron olarak çalışanların statülerini bir kalıcı esasa bağlayacağız. Çalışmalar çeşitli alternatifler dikkate alınarak tamamlanmak üzere. Buradaki son tarihimiz bu yıl çıkmadan bu işe noktayı koymak. Bu yönde de çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda bakanlar kuruluna gerecek, ekonomi koordinasyon kurulunda görüşülecek, varılan sonuç kamuoyuyla paylaşılacak” dedi.

MEMUR-SEN: TAŞERONLA BİRLİKTE SÖZLEŞMELİ PERSONEL DE KADROYA GEÇİRİLMELİ

Memur-Sen 7 Kasım tarihinde ajanslara düşen açıklamasında, taşeron çalışanların kadroya geçirilmesi yönündeki çalışmalarında sona gelen hükümete, "4/B ve 4/C’li personel de kadroya geçirilsin" çağrısında bulundu.

Memur-Sen Konfederasyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yazdığı yazıda, "4/B ve 4/C’li personel de taşeron çalışanlarla birlikte eş zamanlı olarak kadroya geçirilmeli" çağrısında bulundu. Memur-Sen tarafından Bakanlığa iletilen yazıda, kamu personel sisteminin ve kamu personeline ilişkin mevzuatın bütünüyle dışında olan taşeron işçilerin sürekli istihdamına imkan sağlayacak düzenlemenin gündeme geldiği bu süreçte, kamu personel sistemi ve mevzuatıyla ilişkisi tartışmasız olan 4/B ve 4/C statüsündeki kamu görevlileri ile KİT’ler bünyesinde görev yapan ve memurlar tarafından yürütülen hizmetleri gören kamu işçilerinin kadroyla, sürekli istihdamla buluşturulmasının gerekliliği vurgulandı.

Yazıda, "3.Dönem Toplu Sözleşmesi’nin kapsamında yer verilen ve Kamu İşveren Heyeti Başkanın da imzasının bulunduğu 4/C ve 4/B kapsamındaki personelin, KİT’lerde görev yapan işçi statüsündeki personelin kadrolu istihdamla ilişkilendirilmesi noktasında siyasi iradenin açık, kesin ve gerçekleştirmeye talip olduğu hüküm ve vaat konumundadır" ifadeleri yer aldı.

Taşeron işçilerinin kadroya geçirilmesine ilişkin her türlü süreci desteklediklerinin altını çizen Memur-Sen, "Kamu personel sistemi içerisinde yer alan ve fiilen de kamu hizmeti sunmakta olan 164 bine yakın sözleşmeli personel ile 20 bini aşkın 4/C kapsamındaki geçici personel olmak üzere 185 bine yakın kamu görevlisinin kadrolu ve güvenceli istihdamla ilişkilendirmesinin de taşeron işçilerle ilgili düzenlemeyle birlikte gerçekleşmesi ve sonuca bağlanması uygun olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Hükümet, geçtiğimiz günlerde taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi yönündeki çalışmalarında sona gelindiğini açıkladı.