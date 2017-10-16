Taşeron işçilere kadroda son durum... Naci Ağbal'dan kadro açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal merkezi yönetim bütçesi toplantısında hem taşeronlarla ilgili hem de Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zammıyla ilgili soruları yanıtladı. İşte Bakan Ağbal'ın taşerona kadroya yönelik açıklamaları;



Plan Bütçe Komisyonu'nda maddeler görüşülürken komisyon üyelerinden bilgi talebi gelmişti. Paylaşacağımı söylemiştim. Etraflıca değerlendirme ve açıklamalarda bulunacağım. Taşeronlarla ilgili çalışmalar öteden beri yaptığımız çalıştığımız konu, çalışma bakanlığımız da bir çalışma yaptı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Bakanlar Kurulu'nda bir araya getirmek için kapsamlı bir çözüm paketi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Hükümet olarak bir çerçeve düzenleme yapacağız. Alt detayların ortak çözüme ulaşması için çalışmalar yapılacak.



BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN TAŞERON AÇIKLAMASI



Başbakan Binali Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile birlikte Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. Görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Yıldırım, taşeron işçilere kadro verilmesi konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Toplantıda iş hayatıyla ilgili meseleleri gündeme alma fırsatımız oldu. Görüişmelere KESK ve TOBB da katıldı. Çalışma hayatı ve iş hayatımızın yüzde 80'inin temsil edildiği bir toplantı oldu. Buraya gelip de taşeron konusunu konuşmamak olmazdı. Kamuda çalışan taşeron işçilere kadro verilmesi ile ilgili bakanlıklarımız bir çalışma yürütüyor. Muhakkak bu meseleyi gündemden çıkaracağız ve taşeron olarak çalışanları statülerini kalıcı esasa bağlayacağız. Çalışmalar alternatiflerle tamamlanmak üzere. Önümüzdeki aylarda Bakanlar Kuruluna sonra da Ekonomi Koordinasyon Kuruluna gelecek."



SARIEROĞLU: CİDDİ BİR ÇALIŞMA İÇİNDEYİZ



Eskişehir'de AK Parti kongresinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Taşerona kadro" diye bağıran kadınlara seslendi. Konu hakkında çalışmaların yapıldığını ifade eden Sarıeroğlu şu sözleri söyledi:



"Beklenti içinde birçok kesim var taşeronda çalışan arkadaşlarımız bunlardan en önemlisi. AK Parti olarak bugüne kadar ne söz verdiysek yerine getirdik. İnşallah taşerondaki kardeşlerimizin kamudaki istihdamları ile ilgili beklentilerini karşılayabilmek için yaklaşık bir aydır Maliye Bakanımızla çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmamızı kısa süre içerisinde tamamlayıp kardeşlerimizle paylaşacağız. İnşallah sıkıntılarına, beklentilerine, taleplerine, ihtiyaçlarına yeni yasama döneminde, yeni yıla girmeden cevap vermiş olacağız, bunun da müjdesini vereyim."



YENİ TAŞERON ALIMLARI YOLDA



Sağlık Bakanı Recep Akdağ personel alımları konusunda yaptığı açıklamada, taşeron işçi alımı yapılacağını belirtti. 46 bin 500 personel alımı yapılacağını ifade eden Bakan Akdağ, bu alımların 16 bin 500'ünün sağlık personeli, 13 bininin doktor, 17 bininin ise şirket personeli olacağını ifade etti. Ancak henüz bu alıma dair ilan yayımlanmadı.



TAŞERON KONUSUNDA İKİ ALTERNATİF GÜNDEMDE



Meclis Genel Kurulu'nda Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı görüşülürken milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, taşeron işçilerin merakla beklediği kadro konusunda önemli açıklama yaptı. Özlü, taşeron işçilerle ilgili kadro konusuna ilişkin soruya, "Bu konuda bir çalışma yaptı hükümetimiz. İki alternatif gündemde, Bakanlar Kurulu'na sunum yapıldı, bunlardan birisine karar vereceğiz" yanıtını verdi. Ancak Bakan Özlü, bu alternatiflerin ne olduğuna ilişkin bilgi vermedi.