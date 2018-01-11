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Taşeron işçi için son gün! Taşerona kadro başvuru süresi doluyor

Hürriyet Haber
11.01.2018 - 09:45 | Son Güncelleme:

Taşeron işçilere kadro başvurusu için son güne girildi. Kamuya hizmet veren taşeron işçilerin kadroya alınması için verilen 10 günlük yasal başvuru süresi, bugün sona erdi. 2 Ocak tarihinde Türkiye genelinde birçok kurumda gerçekleştirilen taşeron işçilere kadro başvurusunda kriterler de merak edilen bir başka konu oldu. Peki, kadro sürecinde gerçekleştirilecek olan sınavın kapsamı neler olacak? İşte, son günde merak edilen tüm detaylar

Mesai bitimine kadar başvurmayanların yasal hakkı yanacak. Tüm sürecin ardından aranan şartları karşılayıp sınavı geçenler 2 Nisan’da kadroya kavuşacak.

Türkiye'nin dört bir yanında kadroya geçiş şartlarını taşıyan binlerce taşeron işçiyi ilgilendiren yasal başvuru süresi bugün doluyor. Bugün mesai bitimine kadar başvurmayanların geçiş hakkı yanacak. Kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçilerin 2 Ocak'ta başlayan 10 günlük yasal başvuru süresi bugün sona eriyor. Başvuruların sona ermesinin ardından süreç, tespit komisyonu incelemesi, hak sahiplerinin ilanı, itirazların incelenmesi, kesin listenin ilanı, sınav kuruluna itiraz, kesin listenin ilanı şeklinde işleyecek.

EN AZ 50 PUAN ŞART

Kadroya geçişin önemli aşamalarından olan yazılı sınav, sınav kurulu tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilecek, en az 50 puan alanlar başarılı sayılacak ve en geç 2 Nisan'a kadar kadroya geçirilecek. Düzenlemenin kapsadığı taşeron işçilerin, yarın mesai bitimine kadar çalıştıkları işyerlerinin ilgili birimlerine başvuru formu ve dilekçeyle müracaat etmesi gerekecek. Şartları karşılamalarına rağmen söz konusu süre içerisinde başvurmayanların kadroya geçiş hakları yanacak.

SINAVLAR 3-22 MART'TA

İtirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanının 24 Şubat- 2 Mart, sınavın yapılmasının 3-22 Mart, sınav kuruluna itirazın 23-26 Mart, itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanının ise 27-31 Mart tarihlerinde yapılması yönündeki tavsiye niteliğindeki takvim işletilecek. Tüm bu aşamaların ardından, hak sahipleri 2 Nisan'a kadar topluca işçi kadrolarına geçirilecek. Taşeron işçilerin kurumlarda kadroya geçiş süreçlerini yürütecek tespit komisyonu en az üç kişiden oluşacak, iki yedek üyesi olacak.

KARAR OY ÇOKLUĞUYLA

Komisyon, üye tam sayısıyla toplanacak ve oy çokluğu ile karar alacak. Sınavlarda sorulacak sorular, çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun bir şekilde sınav kurulunca hazırlanacak. Yapılacak sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ilgili idarenin internet sayfasında ilan edilecek. Kadroya geçişin önemli aşamalarından olan yazılı sınav, sınav kurulu tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilip, tutanağa geçirilecek. Sınavda başarılı sayılmak için en az 50 puan almak şartı aranacak. Tüm bu sürecin ardından aranan şartları karşılayıp, sınavda başarı gösterenler en geç 2 Nisan'a kadar topluca kadroya geçirilecek.

KADROYA GEÇİŞ 2 NİSAN'DA TAMAM

2-10 Ocak: Başvuru

24 Şubat-2 Mart: Kesin listenin ilanı

3-22 Mart: Sınav dönemi

23-26 Mart: Sınav Kurulu'na itiraz

27-31 Mart: Kesin listenin ilanı

2 Nisan: Kadroya geçiş

Etiketler: Taşeron işçi , Taşeron kadro , Taşeron kadro başvuru
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