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Taşeron firmalarına tebligatlar başladı

Hacer BOYACIOĞLU / ANKARA
26.12.2017 - 23:43 | Son Güncelleme:

Taşeron çalışanların kadroya alınmasına ilişkin düzenleme, taşeron şirketlerde kaygıyla izleniyor. KHK’nın yayımlanmasının ardından yapılmış olan hizmet ihaleleri iptal edilmeye başlandı.

Ankara Ticaret Odası Temizlik ve Özel Güvenlik Hizmetleri Komite Başkan Yardımcısı Dağhan Dilmaç, “Fesihler geliyor, sadece bana bir gün içinde 8 tebligat geldi” dedi.

Sürecin böyle devam etmesi halinde 3 ay sonrası taşeronluk hizmeti veren firmaların batacağını söyleyen Dilmaç, şöyle devam etti: “İptal edilen ihalelerin damga vergisini ödedik, karar pulunu ödedik, bunları geri isteme şansımız yok. Devam eden işlerle ilgili olarak bir tazminat ödemesi yapılacak. Eğer sözleşme konusu işin yüzde 80’i tamamlanmamışsa, işi yapan firmaya yüzde 80 ile yapılan işin tutarı arasındaki bedel farkının yüzde 5’i tazminat olarak ödenecek.

Ancak söz konusu olan tazminat ödemesi, bizim sözleşmelerimizin sadece yüzde 10’unu kapsıyor. Bu nedenle firmaların büyük bölümü mağdur. Ayrıca hizmet verirken kullandığımız makine ve teçhizatı kamunun alacağını veya kiralayacağını söylüyorlar. Ancak büyük krediler çekerek aldığımız makine-teçhizat var. Bunları hangi değer üzerinden alacaklar, büyük ihtimalle satın alma rakamları ödediğimiz faizlere ancak yetecek. 17 bin firmadan bahsediyoruz, sadece bu şirketlerde 85 bin çalışan var. Şirket ortakları ve çalışanların toplamı 119 bin kişi.”

Etiketler: taşeron düzenlemesi , Taşeron işçi kadro , gazetehaberleri
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