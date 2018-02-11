Taşeron başvuru sonuç listesi belli olmaya başladı – Taşerona kadro sınavı ne zaman?

Milyonlarca taşeronun heyecanla beklediği kadro başvuru sonuçları açıklanmaya başladı. Taşeronlar, bağlı bulundukları bakanlıkların resmi sitesi üzerinden isim listesini kontrol edebiliyor. Son olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı’nın yayımladığı listeler erişime açılırken, gözler sınav sürecine çevrildi. Peki taşerona kadro sınavı ne zaman yapılacak?

Taşeron kadro başvuruları kabul edilenlerin kesin listeleri 24 Şubat - 2 Mart 2018 tarihleri arasında duyurulacak. Hak elde eden adaylar, 3 Mart - 22 Mart tarihleri arasında taşerona kadro sınavına girecek. İşte açıklanan taşeron başvuru sonuç listeleri!

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TAŞERON LİSTESİ DUYURU

375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ 23 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇME BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ALT İŞVEREN ÇALIŞANLARINA İLİŞKİN İSİM LİSTESİ

(İlana ilişkin itirazların, Tespit Komisyonuna iletilerek değerlendirilmesini teminen 12 Şubat 2018 günü (Pazartesi) mesai bitimine kadar, daha önce başvurularını yaptıkları birime elden yazılı olarak sunulması gerekmektedir.)

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİSTELERİ;

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞERON İŞÇİ PERSONEL KABUL DUYURUSU;

Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı birimlerince; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyan ve sınava katılmaya hak kazananlar (Ek-1) ile gerekli şartları taşımadığından sınava girmeye hak kazanamayan (Ek-2) kişilere ait listeler ekte yayınlanmıştır.

1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen "İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz." hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınava girme hakkı elde edemeyenler, ilan tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde Bakanlığımız Genel Evrak Birimine kayıt yaptırmak koşuluyla Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler.

İlgililere ilanen tebliğ olunur.