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    'Tasdikname alacağız' diyerek girdikleri okulda terör estirdiler

    İHA
    11.01.2018 - 14:06 | Son Güncelleme:

    Samsun'da bir lisede kız öğrencilere sözlü tacizde bulunup olay çıkaran üç genç , dışarı atıldıkları okula pala ve odunlarla döndü

    Samsun'un İlkadım ilçesinde  'tasdikname alacağız' diyerek bir liseye giren E.K.A. (23) ve E.G. (23) adlı gençlerin, okulun içinde dolaşırken, merdivende karşılaştıkları kız öğrencilere sözlü tacizde bulundukları iddia edildi. Erkek öğrenciler duruma müdahale edince arbede yaşandı. E.T.A. ve E.G. daha sonra okuldan ayrılıp yanlarında arkadaşları T.M. (23) ile geri döndü.

    E.K.A. elindeki palayı sallayarak, T.M. ve E.G ise odunlarla okul bahçesinde tehditler savurdular. Okul binasına girmek isteyen 3 kişiye öğretmenler engel olmaya çalıştı. Çıkan arbedede okulun güvenlik görevlisi pala ile elinden hafif şekilde yaralandı.

    Tehdit ve hakaretler savurdukları iddia edilen E.K.A., E.G. ve T.M., şikâyet üzerine İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındılar. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 3 kişi, "kasten yaralama, hakaret ve tehdit, cinsel taciz, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet ve işyeri dokunulmazlığını ihlal" suçlarından savcılığa sevk edildiler. 

    Etiketler: okulda kavga
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