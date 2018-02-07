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Tasarrufa odaklandı

Hürriyet Haber
07.02.2018 - 01:00 | Son Güncelleme:

DEMİRDÖKÜM, yüzde 100 Türk mühendisler tarafından geliştirdiği yoğuşmalı kombi ürün ailesiyle minimum yakıt sarfiyatıyla maksimum verim sağlıyor.

Yoğuşmalı kombilerinin, boyutları, özel yakıt karışımı ünitesi, sahip olduğu teknolojilerle üst düzey ısı konforu sağladığını belirten Demirdöküm Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ertuna, “Akıllı oda termostatı ile standart kombilere kıyasla yüzde 35’lere varan tasarruf yaptıran yoğuşmalı kombiler, ısınma için harcanan bütçede kullanıcısına önemli tasarruf yaptırıyor. Yoğuşmalı kombiler, ülkemizin ithalat faturalarını düşürürken, doğayı da koruyor” dedi. Kullanıcıların beklentileri doğrultusunda geliştirilen DemirDöküm Nitron Condense yoğuşmalı kombi, kompakt boyutları, yenilikçi metal görünümü, şık tasarımı ve kolay kullanımı ile dikkat çekiyor. Sahip olduğu yeni teknolojilerle bu kış evlere ekstra konfor, güven ve maksimum verimlilik vadeden DemirDöküm Nitron Condense yoğuşmalı kombi, üstün özellikleri ile yüksek enerji tasarrufu ve yüzde 103 norm enerji verimliliği sağlıyor. Yeni nesil kumanda paneli ile kullanıcısını karmaşadan kurtaran Nitron Condense, istenildiğinde güneş enerji sistemiyle birlikte de kullanılabiliyor. Ortamın ısı ihtiyacına göre en uygun güçte çalışan ve gereksiz yakıt tüketiminin önüne geçen Nitromix, yüzde 108 verimlilik vadediyor. Düşük ses seviyesiyle de ön plana çıkan Nitromix’in üzerindeki geniş dijital ekranı sayesinde, tesisat suyu sıcaklığı, kullanım suyu sıcaklığı, hata kodları ve tesisat suyu basıncı rahatlıkla takip edilebiliyor. Kademeli fan modülasyonuyla üst düzey verimlilik elde edilen Nitromix, yüksek enerji tasarrufu özelliğiyle hem tüketicileri hem de doğayı koruyor.

Etiketler: tasarruf , DEMİRDÖKÜM , yoğuşmalı kombi
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