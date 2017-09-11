Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Tasarımcı Gözde Becerikli'den duygulandıran paylaşım: 'Son şansım yoksa öleceğim'

    Tasarımcı Gözde Becerikli'den duygulandıran paylaşım: 'Son şansım yoksa öleceğim'

    Hürriyet Haber
    11.09.2017 - 17:50 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 17:50

    Uzun süredir yumuşak doku kanseriyle mücadele eden Emel Gözde Becerikli'nin sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı çağrı herkesi duygulandırdı.

    Gözde Becerikli paylaşımında "46 kiloya düştüm, beslenemiyorum. Gün aşırı acildeyiz çaresi yok. Acil beni ameliyat edebilecek değerli bir genel cerrah arıyorum. Arkadaşlarım son şansım bu yoksa ölücem" dedi. Becerikli'nin yazdıkları kısa süre içerisinde binlerce kişi tarafından paylaşıldı. 'Gözde'yi yaşatalım' başlıklı paylaşıma Demet Akalın ve Didem Soydan gibi isimlerden de destek geldi. Tasarımcı Gözde Becerikli'nin daha önce kanseri defalarca yendiği ancak tekrardan nüksettiği öğrenildi.

    Gözde Becerikli'nin paylaşımı şöyle: "Birileri yardımcı,aracı olsun bana! 1 senedir içimde saklıyorum çoğu arkadaşımla iletişimimi bile kopardım. Yılbaşında olduğum 12.ameliyatımda tümörler alınamadı hepsi içimde büyüyor ve korkunç acılar çektiriyor bana. 46 kiloya düştüm, beslenemiyorum. Gün aşırı acildeyiz çaresi yok. Birilerine ulaşalım lütfen yardım edin! Acil beni ameliyat edebilecek değerli bir genel cerrah arıyorum. Arkadaşlarım son şansım bu yoksa ölücem. Paylaşalım beni iyileştirin!!!!"

    Tasarımcı Gözde Becerikliden duygulandıran paylaşım: Son şansım yoksa öleceğim
    Tasarımcı Gözde Becerikliden duygulandıran paylaşım: Son şansım yoksa öleceğim
    Tasarımcı Gözde Becerikliden duygulandıran paylaşım: Son şansım yoksa öleceğim

    Etiketler: gözde becerikli , Kanser , Ameliyat , Doktor
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri