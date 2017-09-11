Tasarımcı Gözde Becerikli'den duygulandıran paylaşım: 'Son şansım yoksa öleceğim'

Gözde Becerikli paylaşımında "46 kiloya düştüm, beslenemiyorum. Gün aşırı acildeyiz çaresi yok. Acil beni ameliyat edebilecek değerli bir genel cerrah arıyorum. Arkadaşlarım son şansım bu yoksa ölücem" dedi. Becerikli'nin yazdıkları kısa süre içerisinde binlerce kişi tarafından paylaşıldı. 'Gözde'yi yaşatalım' başlıklı paylaşıma Demet Akalın ve Didem Soydan gibi isimlerden de destek geldi. Tasarımcı Gözde Becerikli'nin daha önce kanseri defalarca yendiği ancak tekrardan nüksettiği öğrenildi.

Gözde Becerikli'nin paylaşımı şöyle: "Birileri yardımcı,aracı olsun bana! 1 senedir içimde saklıyorum çoğu arkadaşımla iletişimimi bile kopardım. Yılbaşında olduğum 12.ameliyatımda tümörler alınamadı hepsi içimde büyüyor ve korkunç acılar çektiriyor bana. 46 kiloya düştüm, beslenemiyorum. Gün aşırı acildeyiz çaresi yok. Birilerine ulaşalım lütfen yardım edin! Acil beni ameliyat edebilecek değerli bir genel cerrah arıyorum. Arkadaşlarım son şansım bu yoksa ölücem. Paylaşalım beni iyileştirin!!!!"





