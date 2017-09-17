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    Böylesi görülmedi! Otomobilin aküsünden şırıngayla çekip...

    Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)
    17.09.2017 - 17:26 | Son Güncelleme: 17.09.2017 - 17:35

    TEKİRDAĞ’ın Çerkezköy İlçesi’nde ruhsal bozukluğu olduğu önü sürülen 45 yaşındaki Ahmet K., eşi 45 yaşındaki İ.K.’yı kendisini aldattığı gerekçesiyle bıçakla yaraladı. Ahmet K.’nın eşini öldürmek için otomobilinin aküsünden şırınga ile kimyevi madde çektiği ve bunu eşine nakletmek istediği ancak başaramadığı öğrenildi.

    Çerkezköy’ün Fevzipaşa Mahallesi Örnek Sokak üzerinde yaşayan ve ruhsal bozukluğu olduğu belirtilen Ahmet K., kendisini aldattığını iddia eşi İ.K., ile bugün saat 04.00 sıralarında tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ahmet K. eline geçirdiği bıçakla karısını karnından bıçakladı.

    Komşuların sesleri duyup haber vermesi üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İ.K., Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

    Ahmek K., ise polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturması sırasında Ahmet K.’nın eşini öldürmek için otomobilinin aküsünden şırınga ile kimyevi madde çektiği ve bunu eşine nakletmek istediği ancak başaramadığı belirtildi. Ahmet K. soruşturmasının ardından adliyeye sevk edildi.

     

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    Etiketler: kadın cinayetleri , kadına şiddet , tekirdağ
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