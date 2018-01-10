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    Tartışmalı astroloji tezinin danışmanından açıklama: ‘Eleştiriler doğru değil’

    Hürriyet Eğitim Servisi
    10.01.2018 - 16:51 | Son Güncelleme:

    İnsan kaynakları yönetiminde burçların kullanılması konusunda yazılan doktora tezi sosyal medyada tepki topladı. Makalede ortaya konulan sonuçların bulgulardan elde edilemeyeceği belirtilirken, kaynak gösterme hatalarına da dikkat çekildi. Tezin danışmanlığını yapan Süleyman Demirel İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Kürşad Tüfekçi ise Hürriyet’e yaptığı açıklamada; internette yer alan olumsuz yorumların, tezin özet metninden kaynaklandığını ve 400 sayfalık tezin hepsinin değerlendirilmesinin gerektiğini söyledi.

    Süleyman Demirel Üniversitesi Dr. Adeviye Erdoğan tarafından yazılan ve danışmanlığını aynı üniversiteden Doç. Dr. Ömer Kürşad Tüfekçi’nin yaptığı ‘ İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni bir Yaklaşım: Burçlara Yönelik Tutumun Ölçülmesi’ başlıklı tez başta Twitter olmak üzere sosyal medyada tepki topladı. Özellikle sonuç bölümünde yer alan, “Araştırma sonucunda bugün birçok işyerinde insan kaynakları yönetiminin tüm aşamalarında burçların da göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağı” değerlendirmesi dikkat çekti. Bu değerlendirmenin araştırmadaki bulgulardan çıkarılamayacağı vurgulandı. Ayrıca kaynak gösterilen isimlerin çalışmalarının yanlış ele alındığı iddia edildi.

    400 SAYFALIK TEZİN HEPSİ OKUNMALI

    Bu iddialara yanıt, tez danışmanından geldi. Hürriyet’e konuşan Doç. Dr. Ömer Kürşad Tüfekçi, internette yapılan yorumların tezin küçük bir özetinden kaynaklandığını savundu. Tüfekçi, “Sosyal medyada yer alan yorumlar, YÖK’ün Ulusal Tez Merkezi’nden de ulaşılabilecek 400 sayfalık tezi kısaca özetleyen bir makaleden kaynaklanıyor. Bu konuda tez yazılmasında herhangi bir problem de yok. Tez hazırlanırken yaklaşık 10 bin kişi ile görüşüldü. Kapsamlı araştırmalar, analizler yapıldı. Sonuç bölümünde ortaya konulanlar tezdeki bulgularla örtüşüyor. Kaynak gösterilen isimlerin çalışmalarının yanlış bir şekilde ele alındığı iddiası da doğru değil. Tezin akademik dili de uygun” diye konuştu.

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