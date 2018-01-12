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    Tartışmaların odağındaki Gül'den flaş açıklama: Polemiğe girmek istemiyorum

    Hürriyet Haber
    12.01.2018 - 13:55 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı AK Partililerin eleştirilerde bulunduğu 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Gül, "Bu konularla ilgili polemiğe girmek yakışmaz. Onun için polemiğe girmiyorum arkadaşlarla" dedi. Gül, OHAL için 'Umarım son kez uzatılır' ifadesini kullandı.

    11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e, cuma namazı çıkışında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bazı AK Partililerin yaptığı eleştiriler soruldu. Gül, "Bu konularla ilgili polemiğe girmek yakışmaz. Onun için polemiğe girmiyorum arkadaşlarla" dedi.

    ANAYASA MAHKEMESİ'NİN KARARI

    Gül, Anayasa Mahkemesi'nin gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay için verdiği karar hakkında da  "Yargılama yine devam eder ama gazetecilerin, yazarların serbest yargılanması gerektiğini hep söyledim" diye konuştu.

    'OHAL'İN SON DEFA MECLİS'E SEVK EDİLDİĞİ KANAATİNDEYİM'

    Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, OHAL'in yeniden uzatılmasının sorulması üzerine şu açıklamayı yaptı: "Herhalde son defa Meclis'e sevk edildiği kanaatindeyim OHAL’in. Umarım son kez uzatılır. Olağanüstü bir dönem yaşadı Türkiye. Bunların kontrol edilmesi için gerekliydi ama artık normalleşmesi herkes için büyük bir ümit olur kanaatindeyim."

     

    Etiketler: AK Parti , eleştiri
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