Tartışmaların odağındaki Gül'den flaş açıklama: Polemiğe girmek istemiyorum

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e, cuma namazı çıkışında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bazı AK Partililerin yaptığı eleştiriler soruldu. Gül, "Bu konularla ilgili polemiğe girmek yakışmaz. Onun için polemiğe girmiyorum arkadaşlarla" dedi.

ANAYASA MAHKEMESİ'NİN KARARI

Gül, Anayasa Mahkemesi'nin gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay için verdiği karar hakkında da "Yargılama yine devam eder ama gazetecilerin, yazarların serbest yargılanması gerektiğini hep söyledim" diye konuştu.

'OHAL'İN SON DEFA MECLİS'E SEVK EDİLDİĞİ KANAATİNDEYİM'

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, OHAL'in yeniden uzatılmasının sorulması üzerine şu açıklamayı yaptı: "Herhalde son defa Meclis'e sevk edildiği kanaatindeyim OHAL’in. Umarım son kez uzatılır. Olağanüstü bir dönem yaşadı Türkiye. Bunların kontrol edilmesi için gerekliydi ama artık normalleşmesi herkes için büyük bir ümit olur kanaatindeyim."