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    Tartışılan heykelin kulaklarını kopardılar

    Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR (DHA)
    04.11.2017 - 13:32 | Son Güncelleme:

    ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi’nin çevreyi kirletenlere esprili tepki göstermek amacıyla Porsuk Çayı kıyısına koyduğu, bank üzerinde oturmuş 'Çekirdek Çitleyen Eşek' heykelinin 2 kulağı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından koparıldı.

    Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Yılmaz Büyükerşen’in "Karikatürize edilmiş bu heykeli koyarak çevre temizliğine mizahi bir açıdan dikkat çekmek istedik" dediği 'Çekirdek Çitleyen Eşek' heykeli, dün gece saldırıya uğradı.

    Tartışılan heykelin kulaklarını kopardılarSaldırganlar, eşeğin 2 uzun kulağını koparıp yere attı. Sabah saatlerinde belediye görevlileri tarafından fark edilen olay polise bildirildi. Polisler ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri eşek heykelinin olduğu yerde incelemelerde bulundu.

    Tartışılan heykelin kulaklarını kopardılarBelediye yetkilileri, heykelin yanında bulunan kulakların onarılıp tekrar yerine takılacağını söylerken, polis ekipleri de saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

    Tartışılan heykelin kulaklarını kopardılarHeykelin yanında hatıra fotoğraflı çektiren kişiler, saldırıya tepki gösterdi.

    Tartışılan heykelin kulaklarını kopardılar

    Tartışılan heykelin kulaklarını kopardılar

    Tartışılan heykelin kulaklarını kopardılar

    SON 24 SAATTE NE OLDU?

     

    Etiketler: Eskişehir , heykel , Çekirdek Çitleyen Eşek heykeli , Porsuk Çayı
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