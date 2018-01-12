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    Tarsus'taki kaçak kazı ihbarıyla ortaya çıktı! M.S. 2'nci yüzyıldan kalma...

    Hürriyet Haber
    12.01.2018 - 18:30 | Son Güncelleme:

    Bir dönem sır kazıyla çok gündeme gelen Mersin'in Tarsus ilçesinde bu kez bir evin bahçesinde kaçak kazı yapan 1 kişi yakalandı. M.S. 2’nci Yüzyıl’a ait olduğu değerlendirilen mozaik de gün yüzüne çıkarıldı.

    İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehit Mustafa Mahallesi’nde tek katlı evin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı.

    Ekipler, gittikleri evin bahçesinde 4 metre derinliğinde 3 metre çapında çukur kazıldığını belirledi.

    Çukur zemininde üzerinde balık ve kuş figürleri bulunan 5 metrekare genişliğinde M.S. 2’nci Yüzyıl’dan kalma mozaik ile kalp şeklinde 80 santimetre çapında lahit olduğu değerlendirilen sütun taşına el koydu.

    Eve çağrılan Müze Müdürlüğü görevlileri rapor tutup mozaiği koruma altına alırken kazı yapan S.A. gözaltına alındı.

    Tarsustaki kaçak kazı ihbarıyla ortaya çıktı M.S. 2nci yüzyıldan kalma...

     

     

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    Etiketler: Mersin , Tarsus
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