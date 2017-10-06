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    Tarsus Sebze Hali'nde büyük yangın

    Hürriyet Haber
    06.10.2017 - 07:45 | Son Güncelleme:

    Mersin’in Tarsus İlçesi'nde Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde meydana gelen yangından 18 plastik kasa deposu küle döndü.

    Alınan bilgiye göre, sabah saat 05.00 sıralarında Hal kompleksi içinde bulunan boş plastik kasaların istiflendiği ve yan yana 18 adet şekilde sıralanmış olan depolarda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, bir anda depoların tamamını sardı.

    Tarsus Sebze Halinde büyük yangınPlastik kasaların yanıcı maddeden oluşması ve rüzgarında etkisiyle, sabah karanlığını aydınlatan alevlere Mersin İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti.

    Tarsus Sebze Halinde büyük yangın
    Yangına 6 itfaiye aracı müdahale ederken, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 250 bin plastik kasasının olduğu 18 depo küle döndü.

    Tarsus Sebze Halinde büyük yangın
    Tarsus Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Mehmet Can, yangın nasıl çıktığı konusunda araştırma yaptıklarını, yangının 18 plastik deposunun olduğu alanda çıktı.
    Tarsus Sebze Halinde büyük yangın

    Etiketler: Mersin , Tarsus Sebze Hali , yangın
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