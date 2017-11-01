Tarsus kazısına hiçbir dahlimiz yok

Vatikan’ın Ankara Büyükelçisi Başpiskopos Paul Russell, Hürriyet’e, “Vatikan’ın Tarsus’taki herhangi bir arkeolojik kazı veya başka faaliyete dahli yoktur” dedi. Büyükelçi, Vatikan’ın Tarsus’taki olayla ilişkilendirildiği haberlerin “uydurma” ve “yanlış” olduğunu söyledi.



Tarsus 82 Evler Mahallesi’nde gizlilik kararı içinde birinci yılını dolduran kazı evine girmeye çalışan CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, olaydaki esrarın Hıristiyanlığın önemli isimlerinden Tarsuslu Aziz Paul’ün kayıp İncil’i ile ilgili olduğunu iddia etmişti.







Öte yandan Tarsus’taki gizemli kazının Cumhurbaşkanı’na mektup yazarak başlamasına neden olan Polis Memuru Mithat Erdal’ın eşine yargıdan şok karar çıktı. Eşinin defineciler tarafından öldürüldüğünü bu nedenle şehit sayılması için dava açan Sibel Erdal mahkemeyi kaybetti. İçişleri Bakanlığı Sibel Erdal’dan mahkeme masrafı olarak 495 lira vekalet ücretini talep etti. Erdal; “FETÖ’cü müfettişlerin hazırladığı soruşturma raporuna göre mahkeme karar verdi. Ben nasıl uğraşacağımı bilemiyorum. Özür beklerken bir de çocuklarımın rızkını talep ettiler’’ dedi.









