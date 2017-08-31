Tarlada dehşet!

Olay, dün saat 17.00 sularında Denizli’nin Acıpayam ilçesi Kumafşarı Mahallesi Yolak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iddiaya göre, Kumafşarı mahallesinde yaşayan ve çiftçilik yapan Mehmet Doruk (60), bir süredir aşk yaşadığı Hadise Çiftçi’yi (42), buluşma amacıyla aradı. Mehmet Doruk ile buluşması için pavyonda çalışan Hadise Çiftçi’yi bir kişi tarla yoluna bıraktı. Daha sonra gelen Doruk, Çiftçi’yi 15 HH 279 plakalı traktörüne alarak tarlaya gitti. Bir süre alkol aldıktan sonra Çiftçi, gitmek istediğini belirtti. Ancak buna karşı çıkan Doruk, kadının gitmesine izin vermedi.

Tarlada bir süre kalan ve alkol alan Doruk, gitmek isteyen Çiftçi’yi, alkolün de etkisiyle yanında getirdiği kısa pompalı tüfekle vurduğu ileri sürüldü. Doruk, daha sonra tüfeği kendisine sıkarak intihar ettiği öne sürüldü.

İkisinde bir süre haber çıkmayınca Çiftçi’nin arkadaşları, Doruk’un evine giderek durumu sordu. Ancak durum bilmediklerini, tarlaya bakmalarını söyledi. Çiftçi’nin arkadaşları ve Doruk’un torunu ve damadı ile birlikte, Doruk’un zaman zaman giderek alkol aldığı tarlaya bakmaya gidince ikisinin de yerde vurulmuş halde olduğunu gördü.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine, olay yeri jandarma ekipleri sevk edildi. karanlık olan tarlada, itfaiye aracının ışıklandırması ile olay yerinde inceleme yapıldı. Yapılan incelemenin ardından ikisinin cesedi otopsi yapılmak üzere Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mehmet Doruk’un evli ve 6 çocuğunun olduğu, Hadise Çiftçi’nin Muğla nüfusuna kayıtlı evli ve 4 çocuğunun olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



