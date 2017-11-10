Tarlada çalışan kadınlardan Ata’ya saygı duruşu

Lüleburgaz İlçesi’nin Turgutbey Köyü’nde, birtarım firması adına 18 kadın işçi buğday, arpa ve yulaf tohumları ıslah çalışması yapmak için tarlaya girdi.Ellerinde çapalarla çalışan kadınlar Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05’de ilçe merkezinde çalan siren seslerini duyunca ellerindeki çapaları bırakarak, saygı duruşuna geçti.

Siren sesleri boyunca tarla ortasında saygı duruşunda bulunan kadınlar, daha sonra yeniden çalışmaya başladı. İşçi kadınların Ata’ya saygı duruşları, çevredekiler tarafından görüntülendi.



