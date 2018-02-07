Tarkan da baba olmak istiyor

İkinci bebek için yanlış zaman

Gülşen-Ozan Çolakoğlu çifti, önceki gün oğulları Azur Benan’la Bebek’teydi. Otomobille seyir halindeyken habercileri görüp duran çift, hem poz verdi hem soruları yanıtladı. Oğlunu neredeyse hiçbir yerde yanından ayırmayan Gülşen, ikinci çocuğu isteyip istemedikleri sorusuna “Azur doğalı çok olmadı, ikinci bebeği düşünmek için yanlış zaman” diye yanıt verdi.

Bu kolay bir karar değil

Tarkan’ın hem aranjörü hem de yakın dostu olan Çolakoğlu da o sırada söze girerek bir itirafta bulundu: “Tarkan da artık baba olmak istiyor. Sık sık Azur Benan’ı görmeye geliyor, bana babalıkla ilgili sorular soruyor. Çok istiyor ama tabii kolay bir karar değil. İnşallah en kısa zamanda bu mutluluğu tadar.”