'Tarımsal destekleri bir an önce açıklayın'

Bayraktar yaptığı açıklamada, "Ağustos ayına gelinmesine rağmen (tarımsal destekler) açıklanmadı. Bu durum üreticimizi zor durumda bıraktı. Çiftçimizin, önünü görebilmesi, ne üreteceğine karar verebilmesi için desteklerin bir an önce açıklanması gerekiyor" dedi.

Tarımsal üretimin desteklere göre planlandığına dikkat çeken Bayraktar Üretici ne üreteceğine desteklere göre karar veriyor. Yeni üretim sezonuna fazla zaman kalmadı. Eylül-Ekim ayıyla birlikte üretici ekimini yapacak" dedi.

Bayraktar tarımsal destek bütçesinin bu yıl için daha önceden 12.8 milyar TL olarak belirlendiğini hatırlatarak ancak hangi ürüne ne kadar destek verileceğinin henüz netleşmediğini belirtti.