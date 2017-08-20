Partisinin Yozgat İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Tarım Çalıştayı’na katılan Kılıçdaroğlu, çiftçilerin sorunlarını dinledi. Kılıçdaroğlu, “Sizden isteğim şu: CHP’ye yönelik bir eleştiriniz varsa rahatlıkla dile getirin. Genel Başkanı üzmeyelim, yanlış anlaşılır diye düşünmeyin. Artık doğruyu söylemenin zamanı geldi. Tarımda sözün bittiği noktadayız. Sıkıntınız, eleştiriniz ne varsa rahatlıkla söyleyin” dedi. Çiftçiler ve Ziraat Odası üyeleri söz alarak sorunlarını dile getirdi. Kılıçdaroğlu, saat çiftçileri ve üreticileri dinleyerek sorunlarını not etti.



MERCİMEKTE BİRİNCİYDİK

Çalıştay sonrası açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “Yozgat’ın mercimeği sadece Türkiye’de değil, bütün dünyada bilinir ama bugün Türkiye mercimek ithal eden ülke konumundadır. Oysa 1990’lı yıllarda mercimekte dünya birincisiydik ve mercimek ihraç ederdik” dedi.



Tarım sektörünün stratejik bir sektör olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, söyle devam etti: “Tarıma bütün ülkeler teşvik verirler. Türkiye’de tarıma destek yetersizdir. Fındık üreticisi, buğday üreticisi gerçekten ciddi sorunlar yaşamaktadır ve bu sorunların aşılması gerekmektedir. Biz CHP olarak şunu gayet net dile getiriyoruz ve ifade ediyoruz: ‘Tarım Kanunu’nun 21. maddesinde yer alan milli gelirin yüzde 1’i oranında tarıma teşvik verilmesi uygulamasını başlatın.’ Hükümet başlatmıyor, tarım yeterli desteği alamıyor. Bu nedenle iletilen bütün sorunları parlamentoda dile getirmek bizim görevimizdir ve dile getireceğiz. Yozgat kan kaybeden bir kenttir. Milletvekili sürekli düşüyor, nüfusu sürekli azalıyor. Dolayısıyla bir tarım bölgesi olan Yozgat’ın desteklenmesi gerekiyor. Her türlü desteğin bu bölgeye verilmesi gerekiyor.”



Kılıçdaroğlu, daha sonra aynı otelde Yozgat’ta kentin ileri gelenlere ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Yaklaşık 2 saat sorunları ve dilekleri dinleyen Kılıçdaroğlu, vefat etmiş olan Halil İpek isimli vatandaşın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, şehir merkezindeki amele pazarına da giderek burdaki gündelik işçilerle sohbet etti.



