Tarımda enflasyon tek haneye düştü

Bayraktar, yazılı açıklamasında, gıda ve alkolsüz içeceklerin ardından tarım ÜFE'de de enflasyonun normal seyre girdiğini bildirdi.

Ocak ayında, Aralık 2017'ye göre, tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 1,04, ormancılık ürünlerinde yüzde 17,34, balıkçılıkta yüzde 11,37 artış olduğuna işaret eden Bayraktar, ana gruplardan; çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6,05, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,32 artış, tek yıllık bitkisel ürünlerde ise yüzde 1,71 azalış görüldüğünün altını çizdi.

Bayraktar, alt tarım gruplarından turunçgillerin yüzde 8,53, canlı

sığırlar ve bunlardan elde edilen işlenmemiş sütün yüzde 1,65 gerilediğini,

çeltiğin yüzde 9,31, diğer ağaç ve çalı meyveleriyle sert kabuklu meyvelerin yüzde 5,35, lifli bitkilerin yüzde 2,60, yağlı meyvelerin yüzde 1,49 artış gösterdiğini aktardı.

Geçen ay gıda ve alkolsüz içecekler grubunda aylık yüzde 6,37, tarım ÜFE'de yüzde 9,51'lik enflasyon rakamının devre dışı kaldığına dikkati çeken Bayraktar, şöyle devam etti:

"Yıllık enflasyon hesabından geçen yılın ocak enflasyonu çıkınca, gıdada enflasyon 5,03 puan azalmayla yüzde 13,79'dan yüzde 8,76'ya inmişti. Aynı şekilde hesaptan Ocak 2017'de görülen aylık yüzde 9,51'lik tarım ÜFE enflasyonunun çıkması nedeniyle tarım ÜFE'de de enflasyon aralık ayına göre 6,78 puan azalarak yüzde 16,47'den yüzde 9,69'a geriledi ve keskin bir düşüş yaşandı. Hem tarım ÜFE'de hem gıda ve alkolsüz içeceklerde 2018 yılına tek haneyle girildi."

- "ENFLASYONUN SEBEBİ SADECE TARIM VE GIDA DEĞİL"

Bayraktar, genel TÜFE'nin yüzde 10,35 olma sebebinin sadece tarım ve gıda olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tarım ÜFE'de aylık enflasyon yüzde 1,62, yıllık enflasyon yüzde 9,69 oldu.

Sadece tarım ve avcılık ürünlerini dikkate aldığımızda aylık enflasyon yüzde 1,04, yıllık enflasyon yüzde 9,08'e kadar iniyor. Ormancılık ve balıkçılık ürünleri tarım ÜFE enflasyonunu yüzde 9,08'den yüzde 9,69'a yükseltiyor. Gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık enflasyon yüzde 1,67 iken, yıllıkta yüzde 8,76'ya inmiş durumda.

Hal böyle olunca, genel TÜFE'nin yüzde 10,35 olmasının sebebi sadece tarım ve gıda değildir. Başta ulaştırma olmak üzere, ev eşyası, giyim ve ayakkabı, lokanta ve oteller, çeşitli mal ve hizmetler, eğitim ana harcama gruplarında genel TÜFE'nin üzerinde yıllık artış yaşanırken, gıdada enflasyon genel TÜFE'nin altında kalmıştır."