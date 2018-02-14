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‘Tarım Zirvesi’ne yoğun ilgi

Hürriyet Haber
14.02.2018 - 00:19 | Son Güncelleme:

HÜRRİYET ve Denizbank işbirliği ile düzenlenen ‘Tarım Zirveleri’nin ikincisi Aydın’dan sonra Kars’ta düzenlendi.

Tarım Zirvesi’ne Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba katıldı. Zirve, üreticiler tarafından da yoğun ilgi görürken, katılımcılar toplantının gerçekleştirildiği salonda konuşmaları ayakta takip etti, bazı üreticiler ise salondaki kalabalıktan dolayı dışarıya taştı.

Toplantıda Kars Valisi Rahmi Doğan, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Hürriyet İcra Kurulu Başkanı Çağlar Göğüş, Hürriyet İcra Kurulu Üyesi ve Reklam Direktörü Zeynep Tandoğan, Hürriyet Ekonomi Müdürü Sefer Levent ve Hürriyet Gazetesi Reklam Grup Koordinatörü Gürcan Korkmaz, Hürriyet yazarları Vahap Munyar, Noyan Doğan, Denizbank Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak, Türkiye Kırmzı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç ve Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş da yer aldı. Kars Valisi 2 yıldır Kars’ta görev yaptığını, toplantının gerçekleştirildiği salonun ilk kez bu kadar kalabalık olduğunu söyledi.

Etiketler: gazetehaberleri , tarım zirvesi , hürriyet
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