Tarım ve gıdada iş var

Her ne kadar tarımda son yıllarda istihdam azalsa da özellikle bu sene başlatılan istihdam seferberliği ile tarım istihdamında da artış sağlandı. Nitekim bu yılın ilk 5 ayında tarımda istihdam geçen seneye oranla 37 bin artarak, 5 milyon 577 bine çıktı.



Senenin ikinci yarısında ise Tarım Bakanlığı devreye girdi ve 2 binin üzerinde sözleşmeli personel alımı yaptı. Personel alımının çoğunluğunu ise gıda, su ürünleri, balıkçılık, ziraat mühendisleri ile veterinerler oluşturdu. Tarım Bakanlığı sene sonuna kadar 300’ün üzerinde daha eleman alımı yapacak.



GIDADA YENİ İŞ ALIMLARI

Gıdada istihdam açısında ise 2017, geçen seneye oranla daha şanslı bir yıldı. Büyümeye paralel yeni iş alımlarının arttığı üç sektörden biri de gıda oldu ve 30 binin üzerinde yeni eleman alımı yaşandı.



Halen de gıda ve tarım alanında İŞKUR’a ciddi anlamda istihdam talebi geliyor. Tarımda özellikle bölgesel ve ürünsel farklılıklar dikkate alındığında Doğu Marmara, Ege, Akdeniz’de istihdamda artış görülüyor.



İŞVERENLER UZMAN ARIYOR

Temel konu ise gerek tarımda gerekse gıdada uzmanlık gerektiği. Geçmiş yıllardaki gibi düz işçi yerine her iki alanda da uzmanlığı olanlar tercih edilmeye başlandı; balık temizleme işçisi ve küçükbaş hayvan yetiştiricisi gibi.



Mühendisinden satış elemanına, tarım ürünü işlemecisinden paketleme elemanına, tarım makinesi operatöründen çiftlik işçisine kadar tarım ve gıdada işverenler 10 bine yakın eleman arıyor. Bugün için en çok aranan eleman ise gıda satış elemanı. İkinci sırayı ise et ve süt ürünleri ve hamur ürünleri imalat işçisi alıyor.