MENÜ
İK/Yeni Ekonomi Haberleri

İK YENİ EKONOMİ

    Hürriyet>İK/Yeni Ekonomi >Tarım ve gıdada iş var

    Tarım ve gıdada iş var

    Noyan DOĞAN - noyandogan@hurriyet.com.tr
    05.09.2017 - 14:34 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 14:34

    Tarım ve gıdada işverenler 10 bine yakın uzman eleman arıyor. Arananlar arasında balık temizleme işçisi, fındık işleme elemanı, gübre üretim işçisi bile var. Artık tarımda çalışmak için de uzmanlık gerekiyor.

    Her ne kadar tarımda son yıllarda istihdam azalsa da özellikle bu sene başlatılan istihdam seferberliği ile tarım istihdamında da artış sağlandı. Nitekim bu yılın ilk 5 ayında tarımda istihdam geçen seneye oranla 37 bin artarak, 5 milyon 577 bine çıktı.

    Senenin ikinci yarısında ise Tarım Bakanlığı devreye girdi ve 2 binin üzerinde sözleşmeli personel alımı yaptı. Personel alımının çoğunluğunu ise gıda, su ürünleri, balıkçılık, ziraat mühendisleri ile veterinerler oluşturdu. Tarım Bakanlığı sene sonuna kadar 300’ün üzerinde daha eleman alımı yapacak.

    GIDADA YENİ İŞ ALIMLARI
    Gıdada istihdam açısında ise 2017, geçen seneye oranla daha şanslı bir yıldı. Büyümeye paralel yeni iş alımlarının arttığı üç sektörden biri de gıda oldu ve 30 binin üzerinde yeni eleman alımı yaşandı.

    Halen de gıda ve tarım alanında İŞKUR’a ciddi anlamda istihdam talebi geliyor. Tarımda özellikle bölgesel ve ürünsel farklılıklar dikkate alındığında Doğu Marmara, Ege, Akdeniz’de istihdamda artış görülüyor.

    İŞVERENLER UZMAN ARIYOR
    Temel konu ise gerek tarımda gerekse gıdada uzmanlık gerektiği. Geçmiş yıllardaki gibi düz işçi yerine her iki alanda da uzmanlığı olanlar tercih edilmeye başlandı; balık temizleme işçisi ve küçükbaş hayvan yetiştiricisi gibi.

    Mühendisinden satış elemanına, tarım ürünü işlemecisinden paketleme elemanına, tarım makinesi operatöründen çiftlik işçisine kadar tarım ve gıdada işverenler 10 bine yakın eleman arıyor. Bugün için en çok aranan eleman ise gıda satış elemanı. İkinci sırayı ise et ve süt ürünleri ve hamur ürünleri imalat işçisi alıyor.

    Tarım ve gıdada iş var

    Etiketler: Tarım , Gıda Tarım , istihdam
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri