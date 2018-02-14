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Tarım ÜFE ocakta arttı

AA
14.02.2018 - 10:21 | Son Güncelleme:

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,62, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,69 artış gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.
Buna göre, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,62 artışla 124,41 değerini alan Tarım ÜFE, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,69 ve 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 12,36 yükseldi.

Tarım ve avcılık ürünlerinde aylık yüzde 1,04, ormancılık ürünlerinde yüzde 17,34, balıkçılıkta yüzde 11,37 artış gerçekleşti.
Bir önceki aya göre değişimde, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6,05, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,32 artış yaşanırken, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,71 düşüş kaydedildi.

Alt tarım gruplarından, turunçgiller yüzde 8,53, canlı sığırlar, bunlardan elde edilen işlenmemiş süt yüzde 1,65 artış gösterirken, çeltik yüzde 9,31, diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler yüzde 5,35, lifli bitkiler yüzde 2,6 ve yağlı meyvelerde yüzde 1,49 düşüş oldu.

Etiketler: Tarım , Ürünleri , Üretici
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