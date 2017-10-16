Tarım ÜFE eylülde arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,88 artışla 151,42 değerini alan Tarım ÜFE, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,43, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,48 ve 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 9,09 yükseldi.

Tarım ve avcılık ürünlerinda aylık değişim yüzde 2,17 artış gerçekleşirken, ormancılık ürünlerinde yüzde 0,97, balıkçılıkta yüzde 6,23 düşüş meydana geldi.

Bir önceki aya göre değişimde, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,24, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,86, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler ana grubunda ise 1,65 artış oldu.

Alt tarım gruplarından lifli bitkiler yüzde 15,76, tropikal ve subtropikal meyveler yüzde 5,28, çeltik yüzde 4,01 ve canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 3,25 artış gösterirken, yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler yüzde 7,21, yağlı meyveler yüzde 1,63 azalış gösterdi.