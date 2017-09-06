Tarım lisesi öğrencilerini bekliyor

Silivri Belediyesi Özel Tarım Lisesi, eylülde başlayacak yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte açılıyor. Özel Silivri Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak Türkiye’de özel okullarda bir ilk olan lise, Milli Eğitim Bakanlığı onayını da alarak tercih listelerinde yerini aldı. Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Gümüşyaka Mahallesi’nde bulunan Belediye Ek Hizmet Binasını Tarım Lisesi olarak düzenleyerek, eğitim öğretime hazır hale getirdi.

TARIMI YAŞATACAK NESİLLER İÇİN

Bir belediyenin ilk kez Tarım Lisesi kurduğunu belirten Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar şöyle konuştu: “Kent ve kent çevresi tarımını, köy enstitülerine benzer bir müfredatla yeniden hayata geçirecek lisemizle, geleceğin sektörü tarımı yaşatacak nesiller yetiştireceğiz. Artık sadece üretmek yetmiyor, üretilen ürünün tarlada kalmaması için de çabalamalıyız. Bu nedenle Gümüşyaka’da ilk kez bir belediye olarak Tarım Lisesi kurduk. Üretimden paketlemeye, katma değeri yüksek ürün yetiştirerek pazar oluşturulmasına kadar tüm aşamalarda eğitim alacak gençlerimiz, Türkiye’nin her köşesine hatta dünyaya ürün satabilecek vizyon ortaya koyacak. Bunları bizim çocuklarımız, yetiştirdiğimiz nesiller yapacak. Geleceğimiz olan tarımın bölgemizde ve ülkemizde gelişmesi adına çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Tarım Lisemizin hemen ardından Tarım ve Yaşam Bilimleri Üniversitemizi kurmak için de çalışmalarımızı hızlandırdık. Çünkü biliyoruz ki tarım yoksa gelecek yok” diye konuştu.

YÜZDE YÜZ BURSLU EĞİTİM

Silivri Belediyesi Özel Tarım Lisesi’nde öğrencilere öğrenimleri boyunca yüzde 100 burslu eğitim verilecek. İlk yıl 9’uncu sınıfta tüm liselerde olduğu gibi ortak ders saati çizelgesinin uygulanacağı okulda, 10’uncu sınıfta tarım alanı ve 11’inci sınıfta da bahçe bitkileri ve tarla bitkileri branşlarında eğitimler verilecek.

TRAKTÖR VE BUĞDAY TEMASI

Dış cephesinde tarımı temsil eden traktör ve buğday figürü bulunan lisede, 24 kişilik 15 derslik, Görsel Sanatlar ve Müzik Atölyesi, Fizik, Kimya ve Biyoloji Laboratuvarı, Uygulama Atölyeleri, Spor Salonu, Kütüphane, Sağlık Odası ve İbadethane yer alıyor. Bahçesinde zirai aletler için depo alanı ve küçük sera alanları oluşturulacak tarım lisesinde öğrenciler uygulama alanı olarak Silivri Belediyesi Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi’ni kullanacak.

KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla açılacak liseye kayıtlar devam ediyor. Toplam 423 kontenjanı bulunan Özel Tarım Lisesi için, e-okul üzerinden nakil tercihi de yapılabiliyor.