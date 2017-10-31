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    Tarım Kredi Kooperatifi mülakat sonuçları açıklandı!

    Hürriyet Haber
    31.10.2017 - 14:11 | Son Güncelleme:

    Tarım Kredi Kooperatifi mülakat sonuçları, kurumun internet sitesi üzerinden açıklandı. İşte, başvuruda bulunan adayların merakla beklediği Tarım Kredi Kooperatifi mülakat sonuçları ve kazananların işe başlama süreci hakkında detaylı bilgiler

    Tarım Kredi Kooperatifi mülakat sonuçları merakla sorgulanmaya devam ediyor. 17 ilde yapılacak işe alımlar için düzenlenen sınavın sonuçları kooperatifin ana sayfasında açıklandı. İşte, Tarım Kredi Kooperatifi mülakat sonuçları bilgisi

    TARIM KREDİ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI

    İşte, sonuçlarla ilgili Tarım Kredi Kooperatifi'nin yapmış olduğu açıklama;

    "Bölge Birliklerimize bağlı Kooperatiflerde çalıştırılmak üzere yapılan sınavı asıl ve yedek olarak kazanan adaylar aşağıdaki listede belirtilmiştir.

    Yapılan sınavı asıl olarak kazanan adayların 08.11.2017 tarihinde saat 14.00’da atama yazılarını almak üzere Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir. (Tarih, yer ve saatte bir değişiklik olması durumunda; internet sitemizden tekrar duyuru yapılacaktır)

    Adaylar söz konusu programda alacakları tebligat belgesi ile birlikte aşağıda belirtilen belgeleri 15.11.2017 tarihinde Bölge Birliklerinde işe başlarken teslim edeceklerdir."

    İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE İSTENECEK BELGELER

    1. Nüfus Cüzdanının tasdikli sureti
    2. Öğrenim belgesinin aslı veya tasdikli sureti
    3. Adli Sicil kayıt belgesi
    4. İkametgâh ilmühaberi
    5. Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak sağlık raporu
    6. (Erkek adaylar için) Askerlik terhis belgesi veya tecil belgesinin aslı veya tasdikli sureti
    7. 6 adet vesikalık fotoğraf

    DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

    • Adayların 08.11.2017 tarihine kadar İŞ KUR kaydı yaptırmaları gerekmektedir.
    • Adaylar, hazırlayacakları belgeleri (iş başvurusunda verilen tasdikli belgeler hariç) göreve başlayacakları (görev yeri tercihinde bulundukları) Bölge Birliklerine teslim edeceklerinden, Ankara’da bulunacakları 08.11.2017 tarihinde söz konusu belgeleri getirmelerine gerek bulunmamaktadır.
    • 08.11.2017 tarihinde tören de yapılacağından, adayların uygun kıyafetle gelmeleri gerekmektedir.

    TEŞKİLATIN BÖLGE BİRLİKLERİNE BAĞLI KOOPERATİFLERDE İSTİHDAM EDİLECEK KOOPERATİF GÖREVLİLERİ VE ZİRAAT MÜHENDİSLERİ MÜLAKATINDA BAŞARILI OLAN ADAYLARIN LİSTESİ

    1-TEKİRDAĞ BÖLGE BİRLİĞİ içinTIKLAYINIZ
    2-BALIKESİR BÖLGE BİRLİĞİ içinTIKLAYINIZ
    3-SAKARYA BÖLGE BİRLİĞİ içinTIKLAYINIZ
    4-İZMİR BÖLGE BİRLİĞİ içinTIKLAYINIZ
    5-KÜTAHYA BÖLGE BİRLİĞİ içinTIKLAYINIZ
    6-ANTALYA BÖLGE BİRLİĞİ içinTIKLAYINIZ
    7-KONYA BÖLGE BİRLİĞİ içinTIKLAYINIZ
    8-ANKARA BÖLGE BİRLİĞİ içinTIKLAYINIZ
    9-KAYSERİ BÖLGE BİRLİĞİ içinTIKLAYINIZ
    10-SİVAS BÖLGE BİRLİĞİ içinTIKLAYINIZ
    11-SAMSUN BÖLGE BİRLİĞİ içinTIKLAYINIZ
    12-TRABZON BÖLGE BİRLİĞİ içinTIKLAYINIZ
    13-ERZURUM BÖLGE BİRLİĞİ içinTIKLAYINIZ
    14-MALATYA BÖLGE BİRLİĞİ içinTIKLAYINIZ
    15-GAZİANTEP BÖLGE BİRLİĞİ içinTIKLAYINIZ
    16-MERSİN BÖLGE BİRLİĞİ içinTIKLAYINIZ
    17-ŞANLIURFA BÖLGE BİRLİĞİ içinTIKLAYINIZ
    Etiketler: tarım kredi kooperatifi sonuçları , sınav sonuçları
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