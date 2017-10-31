Tarım Kredi Kooperatifi mülakat sonuçları açıklandı!

Tarım Kredi Kooperatifi mülakat sonuçları merakla sorgulanmaya devam ediyor. 17 ilde yapılacak işe alımlar için düzenlenen sınavın sonuçları kooperatifin ana sayfasında açıklandı. İşte, Tarım Kredi Kooperatifi mülakat sonuçları bilgisi
TARIM KREDİ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI
İşte, sonuçlarla ilgili Tarım Kredi Kooperatifi'nin yapmış olduğu açıklama;
"Bölge Birliklerimize bağlı Kooperatiflerde çalıştırılmak üzere yapılan sınavı asıl ve yedek olarak kazanan adaylar aşağıdaki listede belirtilmiştir.
Yapılan sınavı asıl olarak kazanan adayların 08.11.2017 tarihinde saat 14.00’da atama yazılarını almak üzere Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir. (Tarih, yer ve saatte bir değişiklik olması durumunda; internet sitemizden tekrar duyuru yapılacaktır)
Adaylar söz konusu programda alacakları tebligat belgesi ile birlikte aşağıda belirtilen belgeleri 15.11.2017 tarihinde Bölge Birliklerinde işe başlarken teslim edeceklerdir."
İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE İSTENECEK BELGELER
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
TEŞKİLATIN BÖLGE BİRLİKLERİNE BAĞLI KOOPERATİFLERDE İSTİHDAM EDİLECEK KOOPERATİF GÖREVLİLERİ VE ZİRAAT MÜHENDİSLERİ MÜLAKATINDA BAŞARILI OLAN ADAYLARIN LİSTESİ
|1-
|TEKİRDAĞ BÖLGE BİRLİĞİ için
|TIKLAYINIZ
|2-
|BALIKESİR BÖLGE BİRLİĞİ için
|TIKLAYINIZ
|3-
|SAKARYA BÖLGE BİRLİĞİ için
|TIKLAYINIZ
|4-
|İZMİR BÖLGE BİRLİĞİ için
|TIKLAYINIZ
|5-
|KÜTAHYA BÖLGE BİRLİĞİ için
|TIKLAYINIZ
|6-
|ANTALYA BÖLGE BİRLİĞİ için
|TIKLAYINIZ
|7-
|KONYA BÖLGE BİRLİĞİ için
|TIKLAYINIZ
|8-
|ANKARA BÖLGE BİRLİĞİ için
|TIKLAYINIZ
|9-
|KAYSERİ BÖLGE BİRLİĞİ için
|TIKLAYINIZ
|10-
|SİVAS BÖLGE BİRLİĞİ için
|TIKLAYINIZ
|11-
|SAMSUN BÖLGE BİRLİĞİ için
|TIKLAYINIZ
|12-
|TRABZON BÖLGE BİRLİĞİ için
|TIKLAYINIZ
|13-
|ERZURUM BÖLGE BİRLİĞİ için
|TIKLAYINIZ
|14-
|MALATYA BÖLGE BİRLİĞİ için
|TIKLAYINIZ
|15-
|GAZİANTEP BÖLGE BİRLİĞİ için
|TIKLAYINIZ
|16-
|MERSİN BÖLGE BİRLİĞİ için
|TIKLAYINIZ
|17-
|ŞANLIURFA BÖLGE BİRLİĞİ için
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