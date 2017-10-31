Tarım Kredi Kooperatifi mülakat sonuçları açıklandı!

Tarım Kredi Kooperatifi mülakat sonuçları merakla sorgulanmaya devam ediyor. 17 ilde yapılacak işe alımlar için düzenlenen sınavın sonuçları kooperatifin ana sayfasında açıklandı. İşte, Tarım Kredi Kooperatifi mülakat sonuçları bilgisi

TARIM KREDİ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI

İşte, sonuçlarla ilgili Tarım Kredi Kooperatifi'nin yapmış olduğu açıklama;

"Bölge Birliklerimize bağlı Kooperatiflerde çalıştırılmak üzere yapılan sınavı asıl ve yedek olarak kazanan adaylar aşağıdaki listede belirtilmiştir.

Yapılan sınavı asıl olarak kazanan adayların 08.11.2017 tarihinde saat 14.00’da atama yazılarını almak üzere Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir. (Tarih, yer ve saatte bir değişiklik olması durumunda; internet sitemizden tekrar duyuru yapılacaktır)

Adaylar söz konusu programda alacakları tebligat belgesi ile birlikte aşağıda belirtilen belgeleri 15.11.2017 tarihinde Bölge Birliklerinde işe başlarken teslim edeceklerdir."

İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE İSTENECEK BELGELER

Nüfus Cüzdanının tasdikli sureti Öğrenim belgesinin aslı veya tasdikli sureti Adli Sicil kayıt belgesi İkametgâh ilmühaberi Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak sağlık raporu (Erkek adaylar için) Askerlik terhis belgesi veya tecil belgesinin aslı veya tasdikli sureti 6 adet vesikalık fotoğraf

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Adayların 08.11.2017 tarihine kadar İŞ KUR kaydı yaptırmaları gerekmektedir.

Adaylar, hazırlayacakları belgeleri (iş başvurusunda verilen tasdikli belgeler hariç) göreve başlayacakları (görev yeri tercihinde bulundukları) Bölge Birliklerine teslim edeceklerinden, Ankara’da bulunacakları 08.11.2017 tarihinde söz konusu belgeleri getirmelerine gerek bulunmamaktadır.

08.11.2017 tarihinde tören de yapılacağından, adayların uygun kıyafetle gelmeleri gerekmektedir.

TEŞKİLATIN BÖLGE BİRLİKLERİNE BAĞLI KOOPERATİFLERDE İSTİHDAM EDİLECEK KOOPERATİF GÖREVLİLERİ VE ZİRAAT MÜHENDİSLERİ MÜLAKATINDA BAŞARILI OLAN ADAYLARIN LİSTESİ