Tarım işçisi 15 bin öğrenci, okula 2 ay geç başlayacak

Pamuk hasadının okulların açıldığı döneme denk gelmesi nedeniyle 90 bin öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü ilçedeki tarım işçiliği yapan ailelerin 15 bin çocuğu, yeni eğitim- öğretim yılında okul yerine yine pamuk tarlalarına gitti.ÿ90 bin öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü ilçede ekonomik sorunlar nedeniyle tarım işçiliği yapan ve okula gecikmeli başlayacak olan 15 bin öğrenci, ailesiyle birlikte halen il dışında bulunuyor. İlçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Karakoyun Mahallesi kırsalı yakınlarında pamuk tarlasında çalışan Demir ailesinin okula giden 6 çocuğu da okula 2 ay gecikmeli başlayacak.

Lise 1’inci sınıf öğrencisi olan ve okula henüz başlayamayan Nurhayat Demir, "Okula gitmek istiyorum. 1.5 ay sonra pamuk bitecek, okula gideceğiz. Okulumu ve arkadaşlarımı özledim. Derslerime çalışmak istiyorum, geri kalmak istemiyorum" dedi. Nurhayat Demir’in babası Ömer Demir ise, geçimlerini tarım işçiliğiyle yaptıkları için çocuklarının da okula geç başlamak zorunda olduğunu anlatırken, "Geçimimizi tarım işçiliği ile sağlıyoruz. Kızlarımdan biri sınıfta kaldı. Pamuk hasadından kazancımız ise 3 bin ya da 3 bin 500 liradır. Çocuklar okulu özlüyor. Çocuklar daha küçük pek pamukta toplayamıyorlar ama mecburuz" diye konuştu.