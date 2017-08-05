Tarım ilaçlarına yakın takip

TARIM ilaçları artık merkezi bir sistemden takibe alınacak. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın hazırladığı yeni düzenlemenin amacı, tarım ilaçlarının kullanılmasıyla ilgili tartışmaları ortadan kaldırmak olarak gösteriliyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2011 yılında çıkarılan “Bitki koruma ürünlerinin toptan ve perakende satılması ile depolanması” hakkındaki yönetmeliği değiştirmeye hazırlanıyor. Sektörün görüşüne açılan yeni yönetmelik taslağında, bitki koruma ürünleri takip sistemi de yer alıyor. Bakanlık tarafından çalışmaları tamamlanan sistem, yeni yönetmeliğin ana hatlarından biri olacak. Bu sistem, tarım ilaçlarının üretim veya ithalattan başlayarak toptancı, bayi ve son kullanıcıya kadar geçen tüm aşamalarının kayıt altına alınarak, bitki koruma ürünlerinin takibini sağlayacak mekanizma olarak tanımlanıyor.

BİLDİRMEK ZORUNLU

Yönetmeliğin uygulamaya geçmesinin ardından, tarımsal ilaç bayileri ve toptancılar, bitki tohumu ürünlerinin alışı, satışı, alındığı firma gibi bilgileri sisteme eklemekle yükümlü olacak. Son kullanma tarihi geçmiş ya da bozulmuş tarımsal ilaçların da takip sistemine bildirilmesi zorunlu olacak. Sistemde yer alan tarım ilacının alıcısı ile, bayi veya toptancı tarafından düzenlenen belgede belirtilen alıcının aynı olması gerekecek.

Yönetmelik taslağıyla, tarımsal ilaç bayi ve toptancılarının yer değiştirmesi, bu firmaların ara vermesi veya devredilmesi de sıkı kurallara bağlanıyor. Bir bayi veya toptancı bulunduğu il içinde başka bir adrese veya başka ile gidecekse eski izin belgesi iptal edilecek. Yeni adres bilgileri kapsamında yeni bir izin belgesi verilecek. Bayi veya toptancı yaptığı işe ara vermek istiyorsa da il müdürlüğüne müracat etmekle yükümlü olacak. İl müdürlüğünün yapacağı değerlendirmenin ardından da, izin belgesi askıya alınabilecek.

BELGESİ İPTAL EDİLECEK

Bayiler veya toptancılar, artık bakanlıkça yasaklanan veya kullanımı sonlandırılan tarımsal ilaç satarlarsa, il müdürlüğü veya ilçe müdürlüğüne bilgi vermeden adres değişikliği yaparlarsa veya bilgi vermeden faaliyetlerini sonlandırırlarsa, yetki belgeleri iptal edilecek. Aynı yıl içinde bazı idari cezaların tekrarlanması durumunda da yetki belgesi iptali söz konusu olacak. Yeni yönetmeliğe uyum süresi ise bir yıl olarak öngörülüyor.

TARIMSAL İLAÇLAR HEP TARTIŞMA KONUSU

TARIMSAL ilaçların kullanımı, sürekli tartışılan konuların başında geliyor. Fazla ilaç kullanımı, meyve ve sebzelerde sağlığa zarar veren zirai ilaç kalıntısına neden olurken, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı da son yıllarda bu alandaki denetimini artırdı. Yeni yönetmelikle tüm Türkiye’de zorunlu hale gelecek olan bitki koruma ürünleri takip sistemi ve e-reçete gibi uygulamaların ise, tarımsal ilaçların gözlemlenmesini önemli ölçüde kolaylaştıracağı belirtiliyor. Böylece tarımsal ilaçların yerinde ve doğru bir şekilde kullanılmasının sağlanabileceği ifade ediliyor. Yönetmelik taslağına sonbaharda son şekli verilecek.