Tarım destekleri ne zaman yatacak? 2018 destekleme ödeme tarihi

Tarım destekleme miktarları araştırma konusu olmaya devam ediliyor. Türkiye'nin her bölgesinde farklı ürünlere destekleme ödeyecek olan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, bu listeleri yayımladı. Peki tarım destekleri ne zaman yatacak? İşte, destekleme ödemeleri ve detaylı bilgiler

2018 TARIM DESTEKLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bu yıl hesaplara ne zaman yatırılacağı resmi merciler tarafından henüz açıklanmayan tarım destekleri, geçtiğimiz yıl Ziraat Bankası tarafından; TC Kimlik Numarası 0 ile bitenler için 31 Mart 2017, TC Kimlik Numarası 2-4 arasında bitenler için 07 Nisan 2017, TC Kimlik Numarası 6-8 arasında bitenler için ise 14 Nisan 2017 tarihinde ödenmişti.

Bu yıl da ödemelerin bu tarihlerde yapılacağı öngörülmektedir.

HANGİ BÖLGEDE HANGİ ÜRÜN DESTEKLENECEK?

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, bölgelerde desteklenecek olan ürünler ile ilgili bilgi yayımladı. İşte, o bilgi ve ürünlerin listesi;

"Milli Tarım Projesi Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında, Ülkemizde arz açığı bulunan, stratejik öneme haiz, bölgesel önem arz eden, insan beslenmesi - sağlığı ve hayvansal üretim açısından önemli 21 ürünün istatistiki verileri, ekim nöbeti (münavebe), iklim, toprak ve topografya, su kısıtı verileri (mevcut su potansiyeli ve bitki su tüketimi), il-ilçe (Kamu, STK ve Üniversiteler) önerileri de dikkate alınarak oluşturulan Karar Destek Sistemi sonuçları ile il / ilçe müdürlüklerimizle Temmuz-Ağustos döneminde yapılan toplantı/telekonferans görüşmeleri neticesinde 2018 üretim yılı havzalarda desteklenecek ürün listeleri oluşturulmuştur."

DESTEKLENECEK ÜRÜNLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ