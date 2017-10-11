Tarık Mengüç savcılığa koştu: 'Bana yardım edin!'

“Şakşuka” adlı parçayla yıldızı parlayan şarkıcı Tarık Mengüç, sosyal medya hesaplarının çalındığını, geri alabilmesi için kendisinden 3 Bin TL talep edildiğini öne sürerek sorumlulardan şikayetçi oldu.



Dün İstanbul Adalet Sarayı’na giderek savcılığa ifade veren Mengüç, “ 2017 yılı Ağustos ayında İnstagram hesabıma kendisini İnstagram yetkilisi olarak tanıtan bir şahıstan mesaj geldi. Mesajda hesabımın çalınabileceğinden dolayı güvenlik amacıyla elektronik posta adresim istendi. Ben de bunun üzerine mail adresimi verdim. Ancak ertesi gün mail adresime bağlı olan Facebook ve İnstagram hesaplarıma giriş yapamadım. Bugün kendisini 'Cartel Medya' isimli danışman olarak tanıtan bir şahıs telefonuma bir mesaj atarak, hesaplarımın çalındığını ve bana yardımcı olabileceğini söyledi” dedi.



Daha sonra telefonuna yurt-dışı kodlu bir numaradan bir mesaj geldiğini söyleyen Mengüç, “Gelen mesajda ise hesaplarımı geri alabilmem için 3 Bin TL ödeme yapmam istendi. Hesabımı bu kişilerin çaldığını ve birlikte hareket ederek benden para koparmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Instagram hesabımı geri aldım ancak Facebook hesabıma hala giriş yapamıyorum. Bu şahıslardan şikayetçiyim” dedi.









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