Tarık Mengüç savcılığa koştu: 'Bana yardım edin!'

“Şakşuka” adlı parçayla yıldızı parlayan şarkıcı Tarık Mengüç, sosyal medya hesaplarının çalındığını, geri alabilmesi için kendisinden 3 Bin TL talep edildiğini öne sürerek sorumlulardan şikayetçi oldu.
Dün İstanbul Adalet Sarayı’na giderek savcılığa ifade veren Mengüç, “ 2017 yılı Ağustos ayında İnstagram hesabıma kendisini İnstagram yetkilisi olarak tanıtan bir şahıstan mesaj geldi. Mesajda hesabımın çalınabileceğinden dolayı güvenlik amacıyla elektronik posta adresim istendi. Ben de bunun üzerine mail adresimi verdim. Ancak ertesi gün mail adresime bağlı olan Facebook ve İnstagram hesaplarıma giriş yapamadım. Bugün kendisini 'Cartel Medya' isimli danışman olarak tanıtan bir şahıs telefonuma bir mesaj atarak, hesaplarımın çalındığını ve bana yardımcı olabileceğini söyledi” dedi.
Daha sonra telefonuna yurt-dışı kodlu bir numaradan bir mesaj geldiğini söyleyen Mengüç, “Gelen mesajda ise hesaplarımı geri alabilmem için 3 Bin TL ödeme yapmam istendi. Hesabımı bu kişilerin çaldığını ve birlikte hareket ederek benden para koparmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Instagram hesabımı geri aldım ancak Facebook hesabıma hala giriş yapamıyorum. Bu şahıslardan şikayetçiyim” dedi.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün