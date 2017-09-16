Tarık Akan gözyaşlarıyla anıldı

Anma törenine Akan’ın hayat arkadaşı Acun Günay, oğulları Barış Üregül, Özgür Üregül, kızı Özlem Üregül, sanatçı Rutkay Aziz, DİSK Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, yakın dostları, sanatçı arkadaşları ve sevenleri katıldı.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Tören başladığı sırada mezarın başına gelenler, Akan’ın kabrine kırmızı karanfil bıraktı. Hayat arkadaşı Acun Günay da bu sırada gözyaşlarına boğuldu. Oğlu Barış Üregül mezar başında yaptığı açıklamada, "Babamı seven, babamı gençken izleyen, posterlerini duvarlara asan yüm Türk halkına babamın sevgisine sevgiyle karşılık verdikleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.
"TÜRKİYE İŞÇİ SINIFININ DOSTUYDU"
Anmada konuşan Kani Beko, "Bizim de arkadaşımızdı dostumuzdu. Kardeşimizdi. Ağabeyimizdi. DİSK’e çok sık gelen sanatçı arkadaşlarımzııdan biriydi. Tarık bizim için çok kıymetli. Çok önemli bir insandı. Türkiye işçi sınıfının, dünya emek hareketinin bir dostuydu. Toprağa değil, miltonların kalbimine gömülmek önemli. Tarık Akan gibi. Işıklar içinde yatsın. Toprağı bol olsun" şeklinde konuştu.
"BENİ BIRAK, VATAN ELDEN GİDİYOR"
Akan’ın 52 yıllık arkadaşı Zeki İrfanoğlu ise, "Geçen sene 15 Temmuz gecesi saat 10.00 gibi Tarık telefon açtı bana. ’Ne yapıyorsun?’ dedi. ’İyiyim sen ne yapıyorsun’ dedim. Kemoterapisi vardı o gün. Ben de onu sordum. ’Beni bırak sen. Küfür etti bana. Vatan elden gidiyor sen beni soruyorsun’ dedi" ifadesini kullandı ve gözyaşlarına boğuldu.
Rutkay Aziz de yaptığı konuşmada, "Bu ortak kavgamızdı. DİSK’in kavgasıydı. Emekçinin kavgasıydı. Yaşanılan tüm bu iftiralara, yolsuzluklara, adaletsizliklere, hukuksuzluğa rağmen biz bu umutla adalet yürüyüşünü sürdürmek zorundayız. Bunun için de emekçinin yanında olmakla yükümlüyüz. Bu doğrultuda hep beraber adalet nöbeti tutuluyor. Buradaki tüm dostlarımızı oraya bekliyoruz" dedi.
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