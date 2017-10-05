Tarihte ilk! Kritik zirveye Barzani ve İran damga vurdu... 

Kremlin Sarayı’ndaki tarihi tokalaşma ve ardından yapılan baş başa görüşme sonrasında kısa açıklama yapan iki ülke lideri, temasları “İlişkilerimizde dönüm noktası” olarak tarif etti. Kral Selman, “Birçok bölgesel ve uluslararası konuda Rusya ile Suudi Arabistan’ın görüşleri çakışıyor. Bundan sonra daha sıkı koordinasyon içerisinde problemlere çözüm aramaya kararlıyız. Ancak bu şekilde bölgemizde ve ülkelerimizde daha güvenli ve refah hayat seviyesine ulaşabiliriz” dedi

IRAK'TA TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGUSU

Suriye konusunun temasların önemli maddesi olduğunu da belirten Kral Selman, “Suriye krizi şüphesiz ele aldığımız önemli konulardan biriydi. Suriye krizine bize göre de ancak ve ancak siyasi diyalog yoluyla çözüm bulunabilir. Cenevre-1 görüşmeleri ve BMGK’nın kabul ettiği 2254 nolu Suriye kararı Suriye siyasi diyaloğunun sonuçlanması için yeterli potansiyel içermektedir. En önemlisi ise bulunacak siyasi çözümün Suriye toprak bütünlüğünü garanti etmesidir” ifadesini kullandı.

IRAK TEK DEVLET KALMALI

Kral Selman, Irak için de "tek devlet kalmalı" vurgusu yaparak, “Rusya Devlet Başkanı Putin ile Irak’taki son gelişmeleri de değerlendirdik. Burada da tıpkı Suriye meselesinde olduğu gibi Irak toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesinden yana olduğumuzu dile getirdik. Tabi ülkelerin toprak bütünlüğünü savunurken terörle mücadeleyi de unutmamak gerek. Terörün önüne geçilmesi için gereken neyse yapılmalı. Rusya ile bu konuda da hemfikiriz” dedi.

İRAN POLİTİKALARINI GÖZDEN GEÇİRMELİ

Putin ile ele aldıkları üçüncü önemli konunun İran’ın bölgede izlediği dış politikası olduğunu da vurgulayan Selman, “Orta doğu ve özellikle Körfez bölgesinde istikrar ve güven ortamı sağlanabilmesi için İran'ın da belirli adımlar atması lazım. İlk başta Yemen’in iç işlerine müdahale etmeye son vermeli. İran bölgede izlediği agresif dış politikalara son vermeli. Yemen krizine ise Körfez ve batılı ülkelerin BM onayıyla hazırladığı yol haritasına uyularak çözüm bulunmalı” şeklinde konuştu.

PUTİN: “DÖNÜM NOKTASI”

Kral Selman’dan farklı olarak ikili görüşme hakkında genel konuşma yapan Rusya lideri Vladimir Putin, “Ekselansları, Kral Selman’ın bize gerçekleştirdiği ziyaret gerçekten tarihi. Çünkü 1926 yılında Sovyet Rusyası’nın Suudi Arabistan’ı tanımasından bu yana ilk resmi temas. Bu bile günün önemini anlatmak için yeterli. Ekselansları Moskova’da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Ele aldığımız tüm konular hakkında açık, net ve samimi görüşlerimizi ortaya koyduk. Bu yüzden daha şimdiden ziyaretin ikili ilişkilerde dönüm noktası olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim” dedi.