Tarihte bugün

14 Ağustos 1997

Cim-Bom yönetimi, bir yılı aşkın bir zamandır sürdürdüğü proje çalışmalarını tamamlayıp GSGM'ye kabul ettirince stadın kiralanmasına onay çıktı. 1998 yılı Mart ayında yıkılacak olan şimdiki Ali Sami Yen Stadı'nın yerine yenisi inşa edileceği öğrenildi. Galatasaray yöneticisi Mustafa Sarıgül, Sarı-Kırmızılı taraftarların takımlarını daha rahat bir şekilde izlemesi ve çıkışlarda evlerine daha kolay gidebilmelerini sağlayacak olan yeni stadın 1999 yılına kadar tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi.

Fenerbahçe’de hazırlık döneminde ortaya koyduğu futbolla büyük beğeni kazanan ancak Elazığ maçında sakatlanan Ali Nail'in bu sezon futbol oynayamayacağı belirtildi.

Emrah Öner yazıyor

14 Ağustos 1998

Trabzonspor'un lig ve UEFA Kupası'nda aldığı beklenmedik sonuçlardan sonra Teknik Direktör Milne, futbolcularını Altay'a konsantre etmek için takımı maçtan iki gün önce İzmir'e götürdü.. Asbaşkan Hikmet Onur, "Gereken tedbirleri alıyoruz" dedi

14 Ağustos 1999

Genk, Gineli golcüyü Oulare’yi F.Bahçe'ye vermeyeceğini açıkladı. Uzun süredir forvet arayışını sonuçlandıramayan F.Bahçe, Oulare konusunda Genk Kulübü'nden bir kez daha veto yedi. Belçikalı yöneticilerin yaptığı 'Oulare'yi vermeyeceğiz' şeklindeki açıklamanın ardından, bugün Gineli golcüyü izlemek için Belçika'ya gideceği açıklanan yardımcı antrenör Turhan Sofuoğlu'nun uçak bileti iptal edildi. (15 gün sonra Oulare Fenerbahçe’ye imza attı.)

14 Ağustos 2000

Ligin ilk sınavında sergilenen oyundan sonra , F.Bahçe Kaptanı Ogün şöyle konuştu: “Mirkoviç gibisini görmedim. Arkamı dönüyorum, top benden kaçmış. Baktım Mirkoviç rakibin başına cellat gibi dikilmiş. Çok hızlı ve konuşmadan topunu oynuyor. Rüştü bu sezon çok rahat olacak. Orta sahamız mükemmel. Lazetiç otobanda kaplumbağa gibi giderken yanınızdan geçen bir Ferrari gibi. Deparları, tüm arkadaşlarını oyuna hızlı girmeye zorluyor. Ali Güneş bir kelebek. Rüzgâr gibi yön değiştiriyor.”

Beşiktaş Teknik Direktörü Scala, sözleşmesinin sürmesine rağmen Sellami'yi, Yimpaş Yozgat maçında +1 olarak sahaya sürmezken, 3-0'lık galibiyet sonrası, "Şimdilik bu kadro ile devam" kararı aldı. 4 resmi maçın 3'ünde sahaya ilk 11'de çıkan, ancak ilk yarılarda oyundan alınan yeni transfer Dimitri Khlestov'a da sahip çıktı.

14 Ağustos 2001

G.Saray Teknik Direktörü Lucescu, havaalanında Sergen Yalçın’ı kenara çekti ve birebir konuştu: “Dört kilo fazlan var. Bu kilolar yalnız idmanla kaybolmaz. Lokmayı kes, iradene sahip ol. Sana verilmiş bu yeteneğinin kıymetini bil.”

14 Ağustos 2002

Fenerbahçe Teknik Direktörü Werner Lorant, Feyenoord karşısında aldıkları 1-0'lık yenilginin büyütülmemesi gerektiğini belirterek, ‘‘Sahamızda oynayacağımız rövanşı farklı skorla kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız’’ dedi. Trabzon'da oynatmadığı Mustafa Doğan'ı dün rakibin silahı Van Hooijdonk'u tutmakla görevlendiren Lorant, yeni transfer Steviç'i de ilk 11'de oynattı.

14 Ağustos 2003

Tribünlerde her geçen gün çoğalan küfüre Diyanet el koydu. Hutbede, küfrün İslam dinine yakışacak bir davranış ve özellikle futbol maçlarında taraftarların birbirine sövmelerinin de dinen doğru olmadığına dikkat çekti.

Derry City maçında ikinci yarıda forma giyen Rüştü Reçber, başarılı kurtarışlarıyla beğeni topladı. El Mundo Deportivo ve Sport gazeteleri, Rüştü'nün Juventus önündeki gibi topa hakim ve defansta güven verici bir görüntü çizdiğini yazdılar. Teknik Direktör Rijkaard'ın Rüştü ile Valdez arasında zor bir seçim yapması gerektiğini, iki kalecinin de ülkenin en formda eldivenleri olduğunun altını çizdi. (Rüştü, 17 gün sonra Fenerbahçe’ye kiralandı.)

14 Ağustos 2004

Fenerbahçe, 91 gün sonra Samsun maçı ile Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda taraftarlarının huzuruna çıktı. Uzun uğraşlar sonrasında transfer edilen Brezilyalı yıldız Alex de Souza da ilk kez Fenerbahçe formasıyla ter döktü. Sambacı'nın yanısıra Serkan, Deniz, Murat, Önder ve Fabiano da Kadıköy'ün atmosferine ilk kez tanık oldu.

14 Ağustos 2005

Beşiktaş'ın iki yeni transferi Kleberson ve Ailton bugün ilk kez Siyah-Beyazlı formayla İnönü'ye çıktı. Ailton ilk maçında ilk golünü attı.

14 Ağustos 2006

Fenerbahçeli futbolcu Kemal Aslan, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları rövanş maçı için "Dinamo Kiev'i yenip tur için yetecek skoru alacağız" dedi. (Maç 2-2 berabere bitti, Dynamo Kyiv Şampiyonlar Ligi’ne kaldı.)

14 Ağustos 2007

YAPTIĞI esprilerle hemen hemen her idmanda takım arkadaşlarının neşe kaynağı olan Hasan Şaş, dün sabah yapılan antrenmandan önce yine herkesi güldürdü. Ümit Karan ile birlikte idmana doğru gelen Şaş'ın kafasına bir karga yerden aldığı cevizi bırakınca milli futbolcu, "Yahu beni buradaki kargalar bile istemiyor. Burada o kadar insan varken, karga gelip beni buluyor ve cevizi kafama bırakıyor" dedi.

Eskişehirspor Başkanı Nebi Hatipoğlu, kamptaki performans eksiklikleri nedeniyle kadro dışı bırakılan Sergen Yalçın ve kaleci Cenk'in 20 Ağustos'ta takımla birlikte çalışmalara başlayacağını söyledi. Hatipoğlu, "Teknik direktör Metin Diyadin ile yaşadığımız sorunları aştık. Şu anda hocamız takımının başında" dedi.

14 Ağustos 2008

Ersun Yanal, önlerinde uzun ve zorlu bir yol olduğunu belirterek, Trabzonlu taraftarlardan bu süreçte futbolculara toleranslı ve sevgiyle yaklaşmalarını istedi. (Ersun Yanal 27 Nisan 2009’da istifa etti.)

Skibbe, Steau Bükreş maçı için “Tur için hala şansımız var ve rövanşta çok daha iyi olacağız. Yediğimiz golleri herkes gördü. İlk golde kaleci hatası var ikinci golde ise kontrolü çok zor olan uzun boylu bir oyuncudan gol yedik. Rövanşta kesinlikle kazanırız” dedi. (Steau Bükreş, kendi evinde 1-0 yenerek Galatasaray’ı Şampiyonlar Ligi’ne çıktı.)

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