Tarihte bir ilk: Böyle karşılandı

Kral Selman, havalimanında Preobrajenskiy merasim kıtası ve orkestra ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ve Başbakan Yardımcısı Dmitriy Rogozin’in de içinde yer aldığı heyet tarafından karşılandı.

Sputnik'in haberine göre Moskova’da 3 gün kalması beklenen Kral Selman, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in Kral Selman ile petrol üretiminin kısıtlandığı şartlarda petrol pazarındaki durumu, ayrıca Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki durumu ele almasının ve bölgelerdeki krizlerin çözümüne vurgu yapılmasının beklendiğini belirtti. Peskov, iki liderin askeri-teknik işbirliği konusunu da görüşebileceklerini aktardı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’in yarından sonraki programındaysa Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev ile görüşme bulunuyor. Görüşmede karşılıklı yatırım projelerinin ve ticaret, ekonomi, sanayi, enerji ve tarım alanındaki işbirliğinin ele alınması bekleniyor.

Kral Selman’ın başkanlık ettiği heyette kendisine yaklaşık bin kişi eşlik ediyor.

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