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    Tarihte bir ilk! ABD iki isim için 12 milyon dolar ödül koydu!

    Hürriyet Haber
    11.10.2017 - 15:21 | Son Güncelleme:

    ABD, Lübnan merkezli Hizbullah'ın iki komutanının yakalanmasına yardımcı olacak, bilgi paylaşımı yapacaklara toplamda 12 milyon dolar değerinde ödül verileceğini açıkladı. ABD'nin bu açıklamasıyla söz konusu ülke ilk kez Hizbullah örgütüne bağlı bir kişinin yakalanması için ödül koymuş oldu.

    ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 'Adalet İçin Ödül Programı' kapsamında, Hizbullah'ın komutanlarından Telal Hamiye'nin yakalanmasına yardımcı olacak kişiye 7 milyon dolar, Fuat Şükür için ise 5 milyon dolar ödül verileceği belirtildi.

    HİZBULLAH BAĞLANTILI İLK ÖDÜL AÇIKLAMASI

    Hizbullah'ı 1997'den beri terör örgütü olarak kabul eden ABD, dün yaptığı açıklamada iki örgüt mensubu için şu ifadelere yer verdi: "Telal Hamiye, Hizbullah'ın tüm dünyadaki organize hücrelerini yöneten Dış Güvenlik Kuruluşu (DGK) başkanıdır. DGK, Lübnan dışındaki terörist saldırıların planlanması, koordinasyonu ve uygulanmasından sorumlu Hizbullah unsurudur."

    Tarihte bir ilk ABD iki isim için 12 milyon dolar ödül koydu

    "Fuat Şükür, uzun zamandır Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'a askeri işlerde üst düzeyde danışmanlık yapmaktadır. Şükrü, 23 Ekim 1983 tarihinde Beyrut, Lübnan'da düzenlenen ve 241 ABD'li askeri personelin hayatına son veren ABD Deniz Piyadeleri Kışlası bombardımanının planlanması ve yürütülmesinde merkezi bir rol oynadı."

     

    Etiketler: ABD , Lübnan , Hizbullah , Lübnan Hizbullahı
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