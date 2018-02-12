Tarihinin en büyük restorasyonunu geçiren Topkapı Sarayı havadan görüntülendi

Gülhane Parkı'ndaki çöken duvar ve Fatih Köşkü'nde meydana gelen çatlaklarla gündeme gelen Topkapı Sarayı, tarihinin en kapsamlı restorasyon sürecini yaşıyor. Topkapı Sarayı’nda restorasyonu tamamlanan alanları ve ziyaretçilere kapalı alanlarda devam eden restorasyon çalışmaları görüntülendi. Fatih Sultan Mehmed tarafından 1478'de yaptırılan ve yaklaşık 400 sene boyunca Osmanlı Devleti’nin idare merkezi olan sarayda devam eden çalışmalar havadan drone ile de görüntülendi. Tarihinin en büyük restorasyon çalışmasını geçiren sarayın birçok bölümünde yürütülen çalışmalar havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

Restorasyon tamamlandığında ziyaretçiler daha çok alan görebilecek

Restorasyon çalışmalarının titizlikle yürütüldüğü sarayın birçok bölümünde iskelelerin olduğu görüldü. Görüntülerde Topkapı Sarayı'nın binalarından avlu ve bahçelerine kadar birçok noktasında güçlendirme, restorasyon, peyzaj, teşhir ve tanzim çalışmaları sürdüğü görüldü. Asırlardır ayakta olan sarayın çeşitli bölümlerinde restorasyon çalışmaları sürerken bir yandan da Türkiye’den ve dünyadan çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Saraydaki restorasyon çalışmaları tamamlandığında ise ziyaretçilere kapalı olan birçok alan yerli ve yabancı vatandaşların ziyaretine açılacak.

Restorasyon için 300 milyon liralık bütçe

İstanbul Boğazı ve Haliç arasındaki tarihi İstanbul yarımadasının ucundaki Sarayburnu’nda bulunan sarayın havadan görüntüsü yıllarca Osmanlı Devleti’nin yönetim merkezi olan sarayın ihtişamını da gözler önüne serdi. Yaklaşık 300 milyon liraya mal olacak olan restorasyon projesinde yüzlerce işçi, restoratörler, akademisyenler, nakkaşlar, ve çeşitli bilim dallarındaki uzmanlar sarayı eski günlerine kavuşturmak için çalışıyor.

“340 bin metrekarelik alan, Topkapı Sarayı’nın gezi alanının içine dahil edilecek”

Saraydaki çalışmaların Topkapı Sarayı’nın Müze Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşcı, “Topkapı Sarayı şu anda tarihinin en büyük restorasyon çalışması içinde kurulduğu zaman yaklaşık 700 bin metrekare bir alan üzerine kurulmuş. Müze olduktan sonra bu alanın 80 bin metrekareye inmiş olduğu görülüyor. Şu anda yapılan restorasyon çalışmalarıyla eskiden kendisine ait olan alanların önemli bir kısmını yaklaşık 340 bin metrekarelik bir alan Topkapı Sarayı’nın gezi alanının içerisine dahil edilecek. Bu yaklaşık 10 hatta 15 senedir süren bir çalışmanın neticesinde mesela şu anda Saray içerinde devam eden 27 tane iş var. Şöyle bir zorluğu var hem bunlar tarihi eser, bunların restorasyonu zor bir süreç, diğer taraftan Topkapı Sarayı şu anda Türkiye’nin ücretli müzelerinin içinde en çok ziyaretçiyi alan müze, ziyaretçilerin daha çok şey görmeleri için biz çaba gösteriyoruz” dedi.



“300 milyon civarında ayrılmış bir bedel var”

Topkapı Sarayı’nın restorasyonu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un çok hassas olduğunu dile getiren Küçükaşcı, “3’üncü Ahmet Kütüphanesi’nin restorasyon işi tamamlanmak üzere, yakın bir zamanda açılışı yapılacak. Mutfakların kalan kısmının açılışı yapılacak, Haremin içerisindeki Altın Yol’un açılışını yaptık. Birer yıllık süreçler içerisinde saraydaki çok geniş alanların ve daha önce ziyaret alanına dahil olmamış olan pek çok alanlarla birlikte Saray'ı ziyaret edilir hale getireceğiz, Şu anda devam eden işler için keşif bedelleri olarak toplam 300 milyon civarında ayrılmış bir bedel var. İnşaat ve restorasyon süreçleri ilerlediği zaman bir takım ilave ödenekler de gerekebilir” ifadelerini kullandı.