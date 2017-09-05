Tarihinde ilk kez yaşadı büyük destek vardı! Dünya devine büyük şok

Dünyanın en büyük fast food restoran zinciri McDonald’s, çalışanlarına sunduğu koşullar ve düşük ücretler sebebiyle tüm ülkelerde eleştirilerin hedefi oluyor. Hatırlanacağı üzere geçen yıllarda Yeni Zelanda’da McDonald’s çalışanlarının mücadelesi sonucunda büyük kazanımlar elde edilmişti. İngiltere’deki McDonald’s çalışanları da birkaç ay önce benzer taleplerle bir araya gelmeye başladı. Solhaber'in haberine göre çalışanlar, 4 Eylül tarihinde grev yapma kararı almıştı. McDonalds çalışanları bugün ülke çapında pek çok restoranda grev yaptı ve birçok noktada eylemler düzenledi.

TÜM ÜLKEDE EYLEMLER

Çalışanlar sabahın ilk saatlerinde, McDonald’s direnişinin başladığı ilk restoranlardan olan ve Güneydoğu Londra’da yer alan Crayford McDonald’s önünde buluşarak harekete geçtiler.

Londra’da greve destek veren McDonald’s çalışanları, öğle saatlerinde şehrin en merkezi istasyonlarından biri olan King’s Cross İstasyonu yanındaki McDonald’s önünde iki saat boyunca eylemdeydi. Aynı saatlerde Sheffield, Milton Keynes ve Clacton on Sea’deki restoranlar da greve destek verdi.

Akşam saatlerinde ise çalışanları Londra’nın Brixton semtindeki McDonald’s restoranının önünde toplantı. Bunun yanı sıra, Manchester, Birmingham, Liverpool, Oxford, Cambridge gibi büyük şehirlerdeki ve Galler’in başkenti Cardiff’teki McDonald’s restoranları önünde de eylem ve etkinlikler düzenlendi.

GREVE BÜYÜK DESTEK

McDonald’s çalışanlar son olarak Holborn’da bir basın toplantısı gerçekleştirdiler. Toplantıda McDonald’s direnişçisi Shen Batmaz, McDonald’s işçilerinin bağlı bulunduğu sendika olan BFWAU’nun (Fırıncılar ve Müttefik Gıda İşçileri Sendikası) Genel Sekreteri Ronnie Draper, Unite the Resistance Ulusal Sekreteri Sean Vernell ve İşçi Partisi milletvekili Laura Pidcock konuşma yaptı.

Basın toplantısında ayrıca uzun süredir direnişte olan British Airways Havayolları çalışanlarını temsilen Zimeon Jones ve IWGB Kuryeler ve Lojistik Emekçileri Sendikası Başkanı Meg Brown konuşmacı olarak yer aldı. Ayrıca farklı sektörlerde faaliyet gösteren sendikalardan çok sayıda katılımcı, sendikalarının güncel faaliyetlerine ilişkin girdilerde bulunarak birlikte mücadele etme gerekliliğine vurgu yaptı ve McDonald’s çalışanlarıyla dayanışmalarını dile getirdi.

Toplantıda ABD’den ve Yeni Zelanda’dan katılımcılar da hazır bulundu. Yeni Zelanda’da başarıya ulaşan McDonald’s çalışanları direnişi hakkında bilgi verildi.

Ayrıca İngiltere’deki McDonald’s grevine dünyanın dört bir yanından destek yağdığı açıklandı. Japonya, Güney Kore, ABD ve Güney Afrika’da eş zamanlı eylemler düzenlendi.

ÇALIŞANLAR NE İSTİYOR?

Dünya çapında 1 milyondan fazla çalışanı olan McDonald’s bünyesinde yalnızca Birleşik Krallık’ta 85 bin kişi çalışıyor. McDonald’s genel merkezi Birleşik Krallık’ta olmadığı için devlete vergi ödemiyor. BFWAU Genel Sekreteri Ronnie Draper, McDonald’s’ın Birleşik krallık CEO’sunun saatte 8 bin dolar kazandığını dile getiriyor.

İşçiler saat başı ücretin 10 sterline çıkarılması, sendika üyeliği hakkı tanınması ve “sıfır saat sözleşmesi” adı verilen sözleşme türünün yürürlükten kaldırılması olmak üzere üç temel taleple direnişlerini sürdürüyor. “Sıfır saat sözleşmesi” işçinin çalışacağı minimum saat sayısını sıfır olarak belirlediği için bu sözleşme uyarınca işveren işçiyi isterse bir süre çalıştırmama hakkı elde ediyor. Bazı çalışanlara günlerce mesai yazılmayabiliyor, çalışan kendisine mesai yazılmadığı zamanlarda ücret almıyor.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR



