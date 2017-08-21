Tarihin labirentlerinde kaybolmaya hazırlanın

A-Rİ, hepimiz için bir köken arayışından çok, kadim atalarla selamlaşma ve tarih döngülerini anlama fırsatı sunuyor. Bu çok bilinmeyenli kurgunun öğeleri; Atatürk’ün kadim tarih arayışları, anlamlar, kişiler, küresel hareketler, farklı zamanlar ve hayali kahramanlar ile örülen olaylar dizisinden oluşuyor.

Atatürk’ün anı notlarını ve köken arayışlarını hareketli bir polisiye ile günümüze taşıyan Çiçek Sekban Tüfekçi ile tarihin günümüze uzanan sırlarını çözme imkanı bulacaksınız.



