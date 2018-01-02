Tarihin en iyi ikinci ihracatı

Türkiye ihracatçısı 2017’yi oldukça iyi geçirdi. Her sektör geçen yıla göre ihracatını arttırmayı başardı. Henüz Türkiye İhracatçıları Birliği (TİM) ihracat verilerini açıklamadı ama Gümrük ve Ticaret Bakanlığı her ayın ikinci günü geçici dış ticaret verilerini kamuoyu ile paylaşıyor. Gümrük Bakanlığı’nın dün açıkladığı verilere göre 2017 Aralık ayında ihracat yüzde 8.59 arttı ve 13 milyar 881 milyon dolara ulaştı. Orta Vadeli Program’da 156.5 milyar dolar olarak belirlenen 2017 ihracat hedefi ise 157.1 milyar dolara ulaşılarak aşıldı. 2014 yılında ihracat rekoru 157.6 milyar dolarla kırılmıştı.

ARALIK REKORU

TİM verilerini bugün Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Ankara’da açıklayacak. Her ayın ikinci günü verileri yayımlayan Gümrük Bakanlığı’na göre ise bu yıl aralıkta ihracat yüzde 8.59, ithalat yüzde 27.68 arttı. 13.8 milyar dolar tarihin en yüksek aralık ihracatı. İthalat ise 23 milyar 452 milyon dolar. 2017 Aralık ayında en çok ihraç edilen otomotiv sektörü oldu. 2 milyar 100 milyon dolarlık ihracat yapan otomotivin 2017 ihracatı ise 23 milyar 971 milyon dolar. Bu otomotiv sektörü için rekor. Tüm yıl otomotiv sektörü ihracatın öncüsü olmuştu. Yeni anlaşmalar ile yeni model üretimleri bu rekorda etkili oldu. Kazan ve makine ihracatı 14 milyar 56 milyon dolar ve kıymetli taşlar, madenler, altın ihracatı 10 milyar 886 milyon dolara ulaştı.

ALTIN İTHALATI

En fazla ithalat ise her yıl olduğu gibi mineral yakıt, yağlar oldu. Doğal kaynaklara sahip olmadığımız ve enerjide dışa bağımlılık oranımız yüksek olduğu için ithalatta da ilk sıra daima mineral yağlar ve yakıtlar, ürünler oluyor. 2017’de bu grubun ithalatı 38 milyar 370 milyon dolar oldu. İkincilik ise 27 milyar 261 milyon dolar ile kazanlar ve makinelerde. Üçüncü sırada 21 milyar 171 milyon dolar ile elektrikli makineler yer alıyor. Kıymetli taşlar, madenler, altın ise 2016 yılına göre yüzde 147.1 artışla 17 milyar 806 milyon dolar ithalatla dördüncü.

EN FAZLA İHRACAT DA İTHALAT DA ARA MALINA

GÜMRÜK Bakanlığı’nın verilerine göre 2017 yılında en fazla ihracatı 73.1 milyar dolar ile hammadde, ara malı grubu yaptı. İkincilik 64.9 milyar dolar ile tüketim mallarında. Sermaye malı ihracatı ise 18.3 milyar dolar olarak hesaplandı. İthalatta da birincilik 171.8 milyar dolar ile hammadde, ara malında. İkinci 33.1 milyar dolar ile yatırım malları, son olarak da 28.4 milyar dolar ile tüketim malları geliyor.

BAE VE ABD’YE HIZLI YÜKSELİŞ

GÜMRÜK Bakanlığı verilerine göre 2017 yılında en çok ihracat 15.2 milyar dolarla Almanya’ya yapıldı. İkincilik 9.6 milyar dolarla İngiltere’de. Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yüzde 70.03’lük artışla 9 milyar 194 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu sıçrayışta kimya ile altın takı, mücevher ihracatındaki artış etkili. ABD’ye ise ihracat yüzde 30.66 arttı. En fazla ithalat yaptığımız ülke 23.3 milyar dolarla Çin. İkinci 21.3 milyar dolarla Almanya, ve üçüncülük 20 milyar dolar ile Rusya’da.