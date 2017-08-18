Tarihin en büyük asteroidi Dünya’ya yaklaşıyor

NASA’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, 1 Eylül’de Dünya’nın yaklaşık 7 milyon kilometre uzağından geçecek Florence asteroidinin 4,4 kilometre çapında olduğu belirtildi.

NASA’nın California eyaletindeki araştırma merkezi Jet Propulsion Laboratory’den (JPL) Pol Hodas, “Daha önce birçok asteroit Dünya’ya Florence’in 1 Eylül’de yaklaşacağından daha çok yaklaşmış olsa da Florence, NASA’nın asteroidleri tespit ve takip programının devreye alındığı ilk günden bu yana Dünya’nın bu kadar yakınından geçen en büyük asteroid olacak” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, asteroidin Dünya’ya yaklaşmasının herhangi bir tehlike arz etmediğini ifade ediyor.