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    Tarihi ziyaret

    Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
    05.10.2017 - 01:05 | Son Güncelleme:

    RUSYA’nın Ortadoğu’nun önemli aktörlerinden biri olması, Suriye’de işlerin Beşar Esad lehine dönmesi ve İran’ın nüfuzunun artmasının ardından Suudi Kralı Selman bin Abdulaziz el Suud dün akşam saatlerinde Moskova’ya gitti.

    Rusya’yı ziyaret eden ilk Suudi Kralı olan Selman, petrolden doğalgaza, Suriye krizinden İran’a bir dizi hassas konuyu Rusya Devlet Başkanı Putin ile bugün kapalı kapılar ardında görüşecek. Suudi Kralı Selman’ın ilk Moskova ziyaretini yorumlayan “Rus dünyası” haber sitesi ise görüşmeler hakkında şimdiden “Kral, Ortadoğu’nun yeni prensi Putin’in huzuruna çıkıyor” başlıkları atıyor.

    BAYRAKLI, PANKARTLI KARŞILAMA
    Rusya yönetimi, Kral Selman’a sadece Kremlin Sarayı’nda değil, sokakta da şatafatlı karşılama hazırladı. Üst düzey yabancı konukların geldiği Vnukova-1 Havalimanı’ndan Kremlin Sarayı’na uzanan yolda “Kral Selman Rusya’ya hoş geldin” pankartları okunuyor, iki ülkenin bayrakları dalgalanıyor. Kral Selman ile Putin arasındaki görüşmelerde can alıcı konunun doğal olarak petrol olması bekleniyor. Kral Selman’ın Putin’i ziyaret etmesinde ikinci neden olarak Suriye’deki gelişmelerle İran faktörü gösteriliyor. Kral’ın, Moskova’ya, “Suriye’de İran’ın olmadığı bir çözüm formülünü biz de destekleriz” diyeceği belirtiliyor. 

    Etiketler: Rusya , Suudi Arabistan , gazetehaberleri
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