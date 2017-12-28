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    Tarihi ‘yerinde’ öğreniyorlar

    AA
    28.12.2017 - 11:59 | Son Güncelleme:

    Kilis'te bulunan Mübeccel-Suphi Yavaşça Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, tarih derslerini okul idaresince başlatılan ‘Dersi Mekanında Öğrenelim Projesi’ kapsamında kentin tarihine ışık tutan mekanlarda işlemeye başladı.

    Öğrenciler proje kapsamında, bu haftanın konusu olan Mercidabık Zaferi'ni, savaşın yaşandığı Yavuzlu köyündeki Mercidabık Meydanı'nda işledi.

    İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, proje kapsamında tarih konularının yerinde öğretilmesinin hedeflendiğini söyledi.

    Projenin başarılı olması halinde kent genelindeki diğer okullarda da uygulanacağını anlatan Alagöz, şöyle konuştu:
    "Nasıl ki fiziği fizik laboratuvarında, biyolojiyi biyoloji laboratuvarında öğrenmeye çalışıyorsak, tarihi ve coğrafyayı da yerinde öğrenmek için bu yola başvurduk. Aynı zamanda Kilis peygamberler, sahabeler, evliyalar kenti. Burada görülmesi ve ziyaret edilmesi gereken birçok tarihi alan var. Biz bütün öğrencilerimizin, öğretmenleri nezaretinde ve okul müdürümüzün bilgisi dahilinde fırsatları değerlendirerek bu alanları görmelerini, ziyaret etmelerini ve yerinde ders yapmalarını bekliyoruz."

    Tarihi ‘yerinde’ öğreniyorlar
    Alagöz, proje kapsamında, siyer dersindeki ‘İlk Müslümanlar’ konusunun da Talha bin Ubeydullah ile Zübeyr bin Avvam'ın kent merkezinde bulunan türbelerinde işleneceğine dikkati çekerek, Haçlı ordularına karşı kullanılan Ravanda Kalesi'nin de ziyaret edileceğini sözlerine ekledi.

    "KALICI ÖĞRENME GERÇEKLEŞTİ"
    Okulun Müdür Yardımcısı İbrahim Patoğlu da öğrencilere tarih şuurunu kazandırmak adına bazı ders konularını kendi mekanlarına gezi düzenleyerek işlediklerini söyledi.

    Bu kapsamda Mercidabık Zaferi konulu dersi Yavuzlu köyünde işlediklerini anlatan Patoğlu, "Burada öğrencilerimiz tarih dersinde öğrendiklerini yerinde görme fırsatı buldu. Bu bilinçle kalıcı bir öğrenmenin gerçekleştiğini düşünüyoruz. Eminim ki çocuklarımız burada aldıkları bilgileri ömürlerinin sonuna kadar unutamayacak" dedi.

    Öğrencilerden Büşra Çağır, uygulanan yöntemin konunun daha iyi anlaşılması adına verimli olduğunu söyledi.

    Sefa Düzgün ise tarihi yaşandığı yerde öğrenmenin kendilerine çok şey kattığını, bu nedenle mutlu olduğunu belirtti.

    Tarihi ‘yerinde’ öğreniyorlar
    Güler Özdemir de 1. Selim'in neden ‘Yavuz’ unvanı aldığını yerinde öğrendiğini belirterek, "Zaferin yaşandığı yerin Kilis'te olduğunu bilmiyordum. Buraya gelerek daha iyi öğrendim. Yavuz Sultan Selim'in ne kadar güçlü olduğunu öğrendim. Böyle bir padişahın torunu olduğum için çok mutluyum" dedi.

    Etiketler: ÖĞRENCİ , LİSE , Mübeccel-Suphi Yavaşça Sosyal Bilimler Lisesi , Dersi Mekanında Öğrenelim Projesi
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