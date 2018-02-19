Tarihi Yarımada’yı koruma protokolü

UNESCO’nun dünya Miras Listesi’nde yer alan tarihi yarımadanın korunması ve ‘Tehlike Altındaki Dünya Miras Listesi’ne alınmasını önlemek için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 10 yıllık ‘Ortak Hizmet Protokolü’ imzalandı. Protokol, İBB Meclisi’nden oyçokluğuyla geçti.

Uygulanmaları halinde tarihi alanlarda geri dönülemez değişime neden olacak ve alanın özgünlük ve bütünlüğünü bozma riski bulunan her türlü inşaat projesi ve imar faaliyetleri ile restorasyon çalışmaları, ‘İCOMOS Kültür Mirası Etki Değerlendirme Rehberi’ doğrultusunda hazırlanacak.

CHP: TARİHİ YARIMADA RAPORU OLUMSUZ

İBB Meclisi’nde onaylanan protokole ret oyu veren CHP Grubu adına değerlendirmede bulunan İBB Meclis üyesi Esin Hacıalioğlu, 28 Ekim 2011’de onaylanarak yürürlüğe giren Tarihi Yarımada Yönetim Planı’na karşın, Dünya Miras Komitesi’nin tarihi yarımadaya ilişkin hazırladığı raporda ciddi eleştiriler olduğunu dile getirdi.

Hacıalioğlu, “Raporda, Avrasya Tüneli’nin şehrin denizle bağlantısını kestiği, Yenikapı dolgu alanının tarihi yarımadanın sınırlarını değiştirip, görünümünü etkilediği, Haliç Metro Geçiş Köprüsü ve Topkapı’daki İstanbul Kent ve Çanakkale 1915 Müzesi, kara surları gibi bir çok projeye dikkat çekilip, tarihi yarımadanın çok hızlı bir şekilde bozulduğu, yok edildiği söyleniyor. Bütün bunlar düzeltilmeden İBB protokolün altına imza atmakla, kendini aklamaya çalışıyor. Reddetmemizin nedeni bu” diye konuştu.